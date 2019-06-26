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В "Шахтере" – еще один новый тренер из Португалии: досье на Фернандо Валенте

26 июня, 23:01

До того как возглавить молодежный состав дончан, португалец работал у себя на родине и в Китае

Новый тренер молодежки "Шахтера" Фернандо Валенте. Фото - Record
Новый тренер молодежки "Шахтера" Фернандо Валенте. Фото - Record.

Молодежный состав донецкого "Шахтера" вышел из отпуска и на этой неделе начнет подготовку к сезону под руководством нового наставника – 59-летнего португальца Фернандо Валенте. На посту главного тренера "горняков" U21 он сменил Валерия Кривенцова, который накануне завершил работу с молодежкой "оранжево-черных".

Фернандо Валенте родился 22 июля 1959 года в Мейнеду (округ Порту). С 1996 по 2011 год занимал руководящие должности в клубе "Паредеш" (спортивный директор, генеральный директор). В сезоне-2012/13 был главным тренером "Эшпинью". Работал во Второй лиге Португалии с командами "Авеш" (2013–2014), "Санта-Клара" (2015–2016) и "Варзим" (2018–2019). Также возглавлял китайский "Шаньдун Лунэн" (U19).

Напомним, в среду, 26 июня, основная команда "Шахтера" провела первый матч под руководством португальца Луиша Каштру. На сборе в Германии чемпионы Украины разгромили в своем стартовом спарринге болгарский "Лудогорец" со счетом 3:0. Голами в составе "оранжево-черных" отличились бразилец с клаусулой в 150 млн евро Тете, Алан Патрик и чемпион мира среди молодежи Даниил Сикан. Два ассиста – на счету Мораеса. При этом "Шахтер" играл с видоизмененной схемой 4-3-3. Места по краям обороны заняли Додо и Маркиньос Сиприано.

Видео голов в матче "Шахтер" - "Лудогорец"

А накануне "Шахтер" назвал сумму, с которой начнет думать о трансфере Исмаили. "Когда мы получим предложение в 50 миллионов евро за Исмаили, мы только тогда начнем думать, чтобы вступать в переговорный процесс по игроку", – заявил генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин.

Смотрите гол-красавец Исмаили в Лиге чемпионов

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Источник:

Официальный сайт ФК "Шахтер"

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