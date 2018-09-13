В "Шахтере" поймали крота, испортившего поле в Харькове

Сегодня, 13:49

Газон перед матчем с "Хоффенхаймом" находится в отличном состоянии 

Газон на &quot;Металлисте&quot; уже идеален. Фото ФК &quot;Шахтер&quot;
Газон на "Металлисте" уже идеален. Фото ФК "Шахтер"

Вчера стало известно о неожиданных проблемах, которые придется решать "Шахтеру" перед матчем первого тура группового этапа Лиги чемпионов с "Хоффенхаймом" – на газоне ОСК "Металлист" появились кротовьи норы в районе углового флажка северной трибуны.

Как сообщается в официальном Twitter донецкого клуба, работники агрономической службы ФК "Шахтер" оперативно устранили повреждения газона и поймали крота. Поле перед матчем с "Хоффенхаймом" находится в отличном состоянии. 

Напомним, в Лиге чемпионов "Шахтер" представляет группу F. Его соперниками по групповому этапу турнира помимо "Хоффенхайма" станут "Манчестер Сити" и "Лион".

Ранее мы писали, что "Шахтер" огласил заявку на Лигу чемпионов. В список А команды Паулу Фонсеки попали 25 игроков.

Кстати, "Шахтер" уже начал продажу билетов на матчи Лиги чемпионов в Харькове. "Горняки" второй сезон подряд использует систему динамических цен.
футбол, Лига чемпионов, Шахтер Донецк, стадион Металлист

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Источники:

Официальный сайт ФК "Шахтер", Террикон

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