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В "Шахтере" рассказали, чем именно займется Срна после возвращения в донецкий клуб

21 июня, 22:53

Дарио присоединился к тренерском штабу "горняков" и будет амбассадором клуба на жеребьевках

Дарио Срна и Сергей Палкин
Дарио Срна и Сергей Палкин. Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Экс-капитан "Шахтера" Дарио Срна в 37 лет завершил карьеру игрока и вошел в новый тренерский штаб "горняков". Сразу после презентации Луиша Каштру в качестве главного тренера "оранжево-черных" состоялась пресс-конференция Дарио и генерального директора клуба Сергея Палкина, рассказавшего, чем именно Дарио Срна будет заниматься после возвращения в лагерь "оранжево-черных".

"Наш клуб счастлив, что легенда Дарио Срна возвращается домой, в "Шахтер", – отметил Сергей Палкин. – Дарио присоединился к тренерскому штабу, но также в его круг обязанностей будет входить помощь всей системе клуба. По большому счету ФК "Шахтер" – это мини-корпорация, где очень много направлений. Дарио будет главным амбассадором нашего клуба на разных уровнях, включая УЕФА, жеребьевки Лиги чемпионов и многое другое. Мы уверены, что с приходом Дарио наш клуб шагнет очень высоко и с ним мы добьемся серьезных целей. Вы прекрасно знаете, что это очень работоспособный человек, амбициозный, профессионал, а одно из главных его качеств – он очень харизматичный. Я уверен, что он добьется больших высот. Пока вопрос: или в менеджменте, или в качестве тренера. Но я надеюсь, что все высоты, которых он достигнет, будут в "Шахтере".

Дарио Срна – о победе в финале Кубка УЕФА-2009

Как сообщалось ранее, "Шахтер" организует прощальный матч для Дарио Срны. "Пока идет работа над форматом, и мы продумываем как будет проходить прощальный матч Дарио. Когда нам станет известно о том, как мы это сделаем, мы обязательно сообщим подробности", – сказал Сергей Палкин.

Также мы писали, что стали известны соперники "Шахтера" на сборах в Германии. Донецкий клуб проведет два спарринга против болгарских команд.


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Тег Шахтер Донецк, Дарио Срна , Сергей Палкин

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Источник:

Официальный сайт ФК "Шахтер"

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