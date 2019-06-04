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В "Шахтере" сделали заявление о будущем Фонсеки и слухах вокруг сына Луческу

4 июня, 19:09

Генеральный директор "горняков" уверяет, что Паулу Фонсека горит желанием продолжить работу в "Шахтере"

Паулу Фонсека
Паулу Фонсека. Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В донецком "Шахтере" прокомментировали ситуацию, связанную с дальнейшим пребыванием на посту главного тренера команды Паулу Фонсеки. В последние дни итальянские СМИ активно "сватают" португальского коуча в "Рому". При этом в Украине прошел слух, будто бы "Шахтер" имел переговоры с Мирчей Луческу о возможной работе в горняцком клубе его сына Развана, недавно оформившего "золотой дубль" в Греции.

На вопрос – "Есть ли у вас уверенность, что Фонсека останется и на следующий сезон?" – генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин ответил: "На данный момент он горит желанием продолжить работать с нашим клубом".

По поводу же Мирчи Луческу Сергей Палкин заявил следующее: "Правда только в том, что он приезжал. Да, мы с ним время от времени встречаемся, и не потому, что я от него что-то хочу или он от меня что-то хочет, просто мы столько лет проработали вместе, мы друзья. Мы созваниваемся регулярно, поздравляем с победами. Но о его сыне мы никогда не говорили и не обсуждали этот вопрос". 

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Высказался Сергей Палкин и по поводу перспективы возвращения в "Шахтер" Дарио Срны. "Главное, чтобы у него было желание заниматься административной работой, – сказал Сергей Палкин. – Насколько я знаю, он еще хочет играть и сейчас рассматривает вопрос продления контракта с "Кальяри". Когда футболист физически может играть, ему лучше продолжать футбольную карьеру. Рано или поздно она закончится, и времени поработать в административной части будет много".

Как сообщалось ранее, "Шахтер" проведет летние сборы в двух разных странах. Отпуск чемпионов продлится до 20 июня, а уже в понедельник, 24 июня, стартует первый сбор команды в Грассау. На юго-востоке Германии "оранжево-черные" будут работать до 30 числа, после чего на пару дней вернутся домой. Второй сбор "Шахтера" пройдет в австрийском Фельдене с 3 по 12 июля.

Также мы писали, что чемпион Венгрии усилился игроком "Шахтера". Александр Зубков будет играть под руководством Сергея Реброва.

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Тег чемпионат Украины, Шахтер Донецк, Сергей Палкин, Паулу Фонсека

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Источник:

ua.tribuna.com

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