В штаб Андрея Шевченко в сборной Украины вошел легендарный вратарь "Динамо"

За сборную Украины Шовковский провел 92 матча, а свою игровую карьеру закончил в 2016 году

С сегодняшнего дня в тренерском штабе национальной сборной Украины пополнение – одним из помощников Андрея Шевченко стал легендарный голкипер киевского "Динамо" и национальной команды Александр Шовковский. Перед сегодняшней тренировкой главный тренер сине-желтых уже представил его футболистам, а официальная презентация специалиста, по всей видимости, состоится завтра о врем открытой тренировки.

Напомним, что за сборную Украины Шовковский провел 92 матча, а свою игровую карьеру закончил в 2016 году, но в качестве тренера нигде еще не работал. В составе сборной он принял участие в ЧМ-2006 и помог команде дойти до 1/4 финала.

После завершения карьеры Шовковский много путешествует на своем мотоцикле, объездив на железном коне всю Европы. Куда ушли легенды: чем занимаются звезды футбола после завершения карьеры.

Осенью сборная Украины стартует в новом турнире УЕФА Лиге Наций. По итогам жеребьевки в соперники команде Шевченко достались Чехия и Словакия. Дебют в Лиге Наций состоится 6 сентября в Чехии, а 9-го числа украинцы сыграют во Львове со Словакией. По решению УЕФА матч на "Арене Львов" пройдет при пустых трибунах, зато во Львове организуют фан-зону во время матча Украина – Словакия.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко ранее назвал список футболистов, которые будут готовиться к матчам Лиги наций. Впервые в национальную команду вызваны Андрей Цуриков из "Александрии" и Олег Данченко из "Шахтера".