В скандале с пенальти в финале ЛЧ – новый поворот: английский авторитет ответил экс-игроку "Тоттенхэма"

По мнению бывшего руководителя судейского корпуса АПЛ, "шпоры" по делу получили в свои ворота 11-метровый

Скомина назначает пенальти в матче "Тоттенхэм" - "Ливерпуль". Фото: AFP

Бывший глава судейского корпуса английской премьер-лиги Кит Хакетт прокомментировал момент с попаданием мяча в руку французскому полузащитнику "Тоттенхэма" Муссе Сиссоко, благодаря которому "Ливерпуль" получил право на пенальти уже на первой минуте финального матча Лиги чемпионов. Напомним, 11-метровый, назначенный словенским арбитром Дамиром Скоминой, был реализован Мохамедом Салахом. В концовке встречи "Ливерпуль" забил еще один мяч и в шестой раз в своей истории выиграл главный еврокубковый трофей.

"Французский полузащитник "Тоттенхэма" Мусса Сиссоко слишком широко расставлял руки, чем и увеличил свою фигуру, – написал судейский эксперт Кит Хакетт у себя в Twitter. - Момент с рукой Сиссоко – чистый пенальти, ведь были совершены запрещенные действия, которые прервали полет мяча. Такое наказание нужно признать, хоть это и финал Лиги чемпионов. В течение сезона за аналогичного рода нарушения рефери УЕФА назначали пенальти".

Как мы сообщали ранее, экс-футболист "Тоттенхэма" Гленн Ходдл раскритиковал решение словенского арбитра Дамира Скомины, назначившего одиннадцатиметровый удар на первой минуте финала Лиги чемпионов с "Ливерпулем". "Ни в коем случае нельзя было ставить пенальти, – заявил Гленн Ходдл. – Когда Сиссоко бежал назад, он указывал партнеру рукой на игрока соперников, как бы говоря: "Опекай его". Если бы Сиссоко пытался остановить перевод мяча, он поднял бы обе руки вверх. Мяч ударился ему в грудь и прокатился вдоль руки. Если за такое давать пенальти, у нас их будет по сто штук за игру".

Как мы писали, победа "Ливерпуля" над "Тоттенхэмом" привела к тому, что пало проклятие тренера "красных" Юргена Клоппа, до этого проигравшего шесть кряду финалов. Отметим, что ранее самый престижный европейский трофей "Ливерпуль" завоевывал пять раз – в 1977, 1978, 1981, 1984 и 2005 годах.

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