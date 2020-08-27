В составе "Челси" – вспышка коронавируса после возвращения игроков из отпуска

В составе лондонского "Челси" зафиксирована вспышка коронавируса. Это произошло после возвращения игроков клуба российского олигарха Романа Абрамовича из отпуска за границей. Английский клуб подтверждает, что ряд его футболистов сдали положительные тесты.

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По данным The Sun, на изоляцию отправлены четыре футболиста "Челси" – защитник Фикайо Томори, а также полузащитники Кристиан Пулишич, Мэйсон Маунт и форвард Тэмми Абрахам. Все они отдыхали во время отпуска на греческом острове Миконос.

При этом в лондонском клубе, которому 14 сентября предстоит стартовый матч английской Премьер-лиги с "Брайтоном", пока не подтверждают, что именно эти четыре футболиста заразились коронавирусом.

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Как мы писали ранее, неприятностями отпуск на острове Миконос завершился еще для одного известного игрока английского чемпионата. Защитник "МЮ" Гарри Магуайр подрался там с полицией, за что схлопотал 21 месяц тюрьмы условно и отлучение от сборной Англии.

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