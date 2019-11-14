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В составе сборной Украины случилось сразу два камбэка

14 ноября, 19:31

Евгений Шахов и Артем Беседин вышли в основе команды

Артем Беседин

Артем Беседин / Фото: ФФУ

Полузащитник сборной Украины Евгений Шахов вышел в стартовом составе на товарищеский матч против Эстонии. На нашем сайте проходит онлайн матча Украина – Эстония с видео голов и яркими моментами.

Это его первое появление в составе национальной команды с 10 ноября 2017-го, когда он провел девять минут на поле против Словакии в товарищеском матче.

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Также впервые с июня 2018-го за национальную команду играет форвард Артем Беседин. Ранее он провел один тайм в спарринге с Албанией.

Напомним, что перед матчем Украина – Литва (2:0) в Харькове гимн Украины исполнил популярный певец DZIDZIO (Михаил Хома). Волнующее исполнение гимна обсуждали не меньше, чем саму победу команды Шевченко, и сразу же окрестили фартовым.

Гимн Украины в исполнении DZIDZIO Видео: телеканал "Украина"

Кстати, DZIDZIO не единственный, кто наделал шуму своим исполнением гимна. Недавно украинский боксер Александр Усик одержал дебютную победу в супертяжелом весе, победив американца Чазза Уизерспуна в Чикаго. После боя команда Усика устроила праздничный ужин, перед которым боксер вместе с присутствующими исполнили гимн Украины.

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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Сборная Украины Евгений Шахов Артем Беседин

Источник: Сегодня|Спорт

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