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В стиле "Звездных войн": Роналду подрался с Неймаром на световых мечах

1 сентября, 23:05

Игроки снялись в рекламе

Неймар и Роналду

Неймар и Роналду

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду и форвард "ПСЖ" Неймар снялись в рекламе португальского оператора и провайдера, предоставляющего услуги фиксированной и мобильной связи, интернета и IPTV. Ранее мы писали, что Роналду зарабатывает почти миллион долларов за пост в соцсетях.

Роналду опубликовал видео в своем инстаграме. В ролике они с бразильцем в образе дворян дерутся на шпагах, которые во время поединка превращаются в световые мечи из легендарной голливудской франшизы "Звездные войны".

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Напомним, в текущем сезоне Роналду принял участие в одном матче серии А. На "Альянц Стэдиум" в Турине состоялся матч грандов итальянского футбола, в котором португалец забил один из голов. Поединок получился сумасшедшим. "Юве" вел – 3:0, "Наполи" отыгрался – 3:3! Однако на 92-й минуте защитник неаполитанцев Кулибали срезал мяч в свои ворота и принес туринцам победу – 4:3

Неймар пропустил 3 матча своей команды на старте чемпионата Франции.

Кстати, недавно невеста Криштиану Роналду показала первую любовь их дочери. Полуторагодовалая Ева влюбилась в мультяшного футболиста.

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Источник: Сегодня|Спорт

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