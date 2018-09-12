В столичном ЦУМе открылась уникальная фотовыставка о ФК "Шахтер"

В столичном ЦУМе открылась уникальная фотовыставка об игре донецкого "Шахтера" в Лиге чемпионов. Выставка позволяет футбольным болельщикам вновь пережить незабываемые моменты игры миллионов. В ЦУМ приехали ветераны, игроки и тренеры команды.

"Это было первое наше боевое крещение в Лиге чемпионов. Мы этого долго ждали. Шли к этому", – рассказывает Геннадий Зубов, игрок ФК "Шахтер" 1994-2004.

Так он комментирует фото 2000 года, когда "Шахтер" дебютировал в Лиге чемпионов

На пути горняков были сильнейшие клубы. Им противостояли топовые футболисты. Теперь тренер, а тогда игрок Игорь Дуляй замечает на фото и себя. Ностальгирует и в деталях вспоминает триумф над "Барселоной" 14-летней давности

"Это было очень-очень давно, а кажется, что вчера. прекрасно помню этот момент. Нам нужна была победа... Обыграли великую "Барселону" 2-0. Было очень-очень холодно. Но у нас был сумасшедший настрой", – рассказывает Игорь Дуляй, игрок ФК "Шахтер" (2004-2010).

34 фотографии в деталях отражают все 12 предыдущих розыгрышей Лиги чемпионов. Здесь победы и поражения. История команды, которая с каждым сезоном становилась сильнее. Но триумф невозможен без президента клуба Рината Ахметова, говорят футболисты. Он первым начал мечтать о Лиге чемпионов и вселил уверенность в собственных силах в свою команду.

"Он первый захотел участвовать в этом турнире и первый поверил, что мы можем добиться. Его присутствие на тренировках – видно было, что переживал за каждого. Его усилием, желанием... Понимаете, человек каждый день приезжал на тренировки, при этом не вклиниваясь в тренировочной процесс. Конечно, видно, как он относится к нам, так и мы были обязаны ему тем же восполнить", – рассказывает Дмитрий Шутков, игрок ФК "Шахтер".

С ним согласен и Вячеслав Шевчук.

"Это большое, огромное достижение, что мы вышли в Лигу. Это благодаря президенту, который создал все условия для команды: базу, стадион в будущем построил. И то, что сегодня команда играет в 13-й раз – мое любимое число – это благодаря ему, что сегодня команда участвует в Лиге чемпионов. Мы знаем, какие тяжелые сейчас времена. Команда есть, играет на высочайшем уровне, команду знают во всем мире", – отмечает Вячеслав Шевчук, игрок ФК "Шахтер".

А вот эту фотографию тоже знает весь мир. Паулу Фонсека в маске Зорро.

"Этот момент невозможно забыть. Не думал, что это фото будет висеть здесь. Надеюсь, что и дальше буду помогать поднимать имя клуба и Украины на самый высокий уровень в Европе", – говорит Паулу Фонсека, главный тренер ФК "Шахтер".

Ровно через неделю "Шахтер" начнет игру в еврокубках. Уже в тринадцатый раз. И будет единственным представителем от Украины на групповой стадии Лиги чемпионов. И новые фотографии побед появятся в клубной истории.

Накануне "Шахтер" огласил заявку на Лигу чемпионов. В список А команды Паулу Фонсеки попали 25 игроков.

Ранее мы писали, что наставник "Шахтера" Паулу Фонсека принял участие в форуме топ-тренеров клубов Европы.