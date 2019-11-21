В ТОП-100 лучших футболистов отбора на Евро-2020 попали двое украинцев

В список лучших футболистов отборочного турнира на чемпионат Европы 2020 года попали два украинских футболиста – голкипер Андрей Пятов оказался 19-м в рейтинге, полузащитник Руслан Малиновский – 77-м. Пятов отыграл во всех восьми поединках отбора и пропустил всего 4 мяча, при этом на его счету 32 сэйва. Малиновский тоже отыграл 8 матчей: на его счету 3 гола и 3 результативные передачи.
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Голландский нападающий Мемфис Депай стал лидером рейтинга. Выступления всех футболистов оценивались с помощью специально разработанного алгоритма FedEx Performance Zone, после чего игрокам присуждались баллы. В целом сборная Нидерландов, наш соперник в группе Евро-2020, доминирует в рейтинге: четыре футболиста этой команды расположились на первых пяти строчках списка.
ТОП-10 футболистов отбора на Евро-2020:
1. Мемфис Депай (Нидерланды) – 2607 очков
2. Френки Де Йонг (Нидерланды) – 2518
3. Джордан Пикфорд (Англия) – 2401
4. Маттейс Де Лигт (Нидерланды) – 2195
5. Яспер Силлессен (Нидерланды) – 1885
6. Антуан Гризманн (Франция) – 1878
7. Бернарду Силва (Португалия) – 1847
8. Рубен Диаш (Португалия) – 1785
9. Серхио Рамос (Испания) – 1783
10. Криштиану Роналду (Португалия) – 1763
ТОП-10 украинских футболистов:
19. Андрей Пятов – 1458
77. Руслан Малиновский – 914
114. Николай Матвиенко – 796
116. Александр Зинченко – 788
136. Александр Караваев – 747
146. Евгений Коноплянка – 705
184. Виталий Миколенко – 643
214. Тарас Степаненко – 602
265. Роман Яремчук – 541
290. Сергей Кривцов – 515
Напомним, что в последнем матче отбора на Евро-2020 сборная Украины вырвала ничью на последних секундах поединка в Сербии:
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