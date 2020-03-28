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В ТОП-клубе Испании выявлено масштабное заражение коронавирусом

28 марта, 14:01

Максим Перепелица

Официально "Валенсия" назвала имена только трех зараженных игроков

В испанской "Валенсии" масштабное заражение коронавирусом среди футболистов и персонала клуба. Отмечается, что в общей сложности у 25 представителей "Валенсии" был диагностирован коронавирус: у 10 футболистов первой команды и 15 работников клуба. Официально "Валенсия" назвала имена только трех зараженных игроков: Эсекьеля Гарая, Эльякима Мангаля и Хосе Луиса Гайя. Клуб предпочитает сохранять конфиденциальность. "Валенсия" утверждает, что предпринимает самые строгие меры, чтобы не допустить распространения болезни.

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Число умерших в Испании за последние сутки выросло на 769 человек, всего – 4 934. Заражены 64 059 человек, 7 871 – за сутки.

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Напомним, в Германии коронавирус обнаружили у 49 тыс. человек, из низ 304 погибли, а во Франции 29 тыс. инфицированных и 1698 смертей. Почему ситуация с пандемией в разных странах так сильно отличается, разобрался сайт "Сегодня".

А США стали шестой страной, в которой коронавирус убил более 1000 человек. Вашингтон предпринял ряд экстренных мер для спасения собственной экономики в условиях пандемии.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Валенсия чемпионат Испании коронавирус

Источник: Marca

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