В торговом центре Харькова звучал гимн Лиги чемпионов и звали на игру с "Лионом"
"Шахтеру" нужна поддержка болельщиков на решающем матче Лиги чемпионов
Посетителей одного из харьковских торговых центров ждал необычный сюрприз: артисты хора Харьковского академического театра оперы и балета, выходившие из магазинов ТЦ, под аккомпанемент оркестра исполнили гимн Лиги чемпионов. Так посетителям торгового центра напомнили о том, что 12 декабря в 22:00 в Харькове на стадионе "Металлист" начнется решающий матч группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" – "Лион", в котором горнякам нужна победа для выхода в 1/8 финала. Говорили об этом и восьмиметровые баннеры, анонсирующие поединок с французским клубом.
Флешмоб пришелся по душе харьковской публике и был проведен дважды.
Ранее мы писали, что билеты на матч 6-го тура Лиги чемпионов "Шахтер" – "Лион" поступили в открытую продажу еще в середине ноября.
Тем временем в Харькове идет подготовка к другому важному матчу для "Шахтера" – с "Олимпиком" в чемпионате Украины. Он состоится на стадионе "Металлист" (2 декабря в 17:00, прямая трансляция – канал "Футбол-1"), стоимость билетов – от 40 гривен.
Напомним, что два футболиста "Шахтера" попали в сборную тура в Лиге чемпионов по итогам победного выездного матча с "Хоффенхаймом".
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