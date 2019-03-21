В тренировке "Шахтера" приняли участие особенные дети

В честь Всемирного дня людей с синдромом Дауна "Шахтер" провел тренировку с участием детей с инвалидностью

В тренировке "Шахтера" приняли участие особенные дети. Фото ФК "Шахтер".

В тренировке "Шахтера" приняли участие особенные дети //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/395/e7c/5c9395e7cfe91.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/395/e7c/5c9395e7cfe91.jpg 2019-03-21T15:52:00+02:00 Футбол В честь Всемирного дня людей с синдромом Дауна "Шахтер" провел тренировку с участием детей с инвалидностью

"Шахтер" третий год кряду принимает участие в социальном проекте #Morethanfootball. 21 марта отмечается Всемирный день людей с синдромом Дауна. По такому поводу тренировка "Шахтера" в Святошино прошла в особой атмосфере. Вместе с игроками в ней приняли участие 25 детей с инвалидностью, 10 из которых – с синдромом Дауна и аутизмом. Отметим, что эти ребята с особенностями развития на постоянной основе занимаются футболом по специальной программе для детей с инвалидностью в спортивном центре "Академии А+" в Киеве.

"Занимаюсь футболом на позиции вратаря, а больше всех в "Шахтере" нравится Андрей Пятов, – рассказал Иван Святенко. – Давно хотел побывать на тренировке любимой команды. Очень рад! Спасибо всем футболистам".

"Горняки" провели несколько игровых упражнений с детьми, а затем сделали фото на память.

Максим Малышев, полузащитник: "Отлично подвигались, почти как на тренировке! Самое главное, что детки бегают и радуются. У всех хорошие эмоции, ребята счастливы, и нам приятно это видеть. Думаю, как нам, так и болельщикам важно быть так близко друг с другом. Вспоминаю себя маленьким: я был бы безумно рад, если бы можно было вот так побегать с первой командой, пасоваться и бить по воротам. Прекрасное мероприятие!".

Поделилась своими эмоциями и мама одного из участников тренировки Юлия Горилко: "Побывать на тренировке "Шахтера" – значимое событие для нас. Это стимул к развитию и большой пример, ведь спорт – здоровье. Благодарны за то, что Shakhtar Social создал для детей с особенностями развития специальную программу занятий, которые мы еженедельно посещаем. И такие мероприятия, где ребята могут взаимодействовать непосредственно с футболистами, также очень важны".



































Ранее стало известно, что "Шахтер" продает место на скамейке запасных на матч против "Динамо". "Пакет гостеприимства" можно купить на аукционе, стартовая цена – 20 тысяч гривен.

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