В тройку самых высокооплачиваемых тренеров мира входят двое безработных

Больше всех зарабатывает наставник "Атлетико" Диего Симеоне

Диего Симеоне. Фото: AFP

В тройку самых высокооплачиваемых тренеров мира входят двое безработных //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/30e/5a6/5ca30e5a636f6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/30e/5a6/5ca30e5a636f6.jpg 2019-04-02T10:26:53+03:00 Футбол Больше всех зарабатывает наставник "Атлетико" Диего Симеоне

Журнал France Football назвал топ самых высокооплачиваемых тренеров сезона-2018/19, который был создан на основе информации о зарплате, бонусах и прочих доходов футболистов. Самым высокооплачиваемым тренером сезона стал наставник мадридского "Атлетико" Диего Симеоне. Его зарплата составила 41 миллион евро в год. Отметим, его подопечный Антуан Гризманн стал пятым в списке самых высокооплачиваемых футболистов – он зарабатывает на 4 миллиона евро больше.

Второе место топа занял бывший тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью, который заработал 31 миллион евро. Отметим, что Моуринью отправляют в "Баварию": "Особенный" может получить работу летом. Португальского тренера, отказавшего нескольким клубам, якобы хотят пригласить боссы "Баварии"

Третьим в списке идет бывший наставник "Монако" Тьерри Анри. Его доход составил 25,5 миллиона евро. Отметим, что значительную часть дохода Моуринью и Анри составляют неустойки после увольнений. Интересно, что двое из трех самых высокооплачиваемых тренеров в настоящий момент не имеют клуба.

В пятерку рейтинга также вошли тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола (24 миллиона) и тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде (23,5 миллиона).

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