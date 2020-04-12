В Тунисе с помощью вертолета разогнали футбольный матч, который проходил во время карантина

В Тунисе из-за пандемии коронавируса введен карантин – неудивительно, ведь страна недалеко от Испании и Италии, европейских центров распространения вируса. Но ради футбола некоторые готовы рискнуть и нарушить запрет выходить на улицу. Таких нарушителей обнаружил военный вертолет, патрулирующий местность. Закончили с футболом армейцы просто – снизились. Лопасти вертолета на не лучшем поле подняли настоящую песчаную бурю, от которой игрокам пришлось спасаться бегством.

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Отметим, что хозяин известного баскетбольного клуба уволил 45 тысяч человек из-за пандемии. Владелец "Хьюстон Рокетс" Тильман Фертитта заявил, что, уволив тысячи людей, сделал им одолжение.

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Также мы рассказывали, что знаменитый драчун из НХЛ из-за пандемии практически бросил пить. Канадский хоккеист Пол Биссонетт признался, что опасность COVID-19 подтолкнула его к трезвой жизни.

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