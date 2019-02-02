В Турции прошла битва вторых команд Украины и Болгарии: "Динамо" разгромило ЦСКА
Украинский клуб на сборе в Турции обыграл вторую команду чемпионата Болгарии - софийский ЦСКА
"Динамо" провело первый товарищеский матч в рамках своего второго тренировочного сбора в Турции. Команда Александра Хацкевича, занимающая второе место в турнирной таблице чемпионата Украины, встречалась со второй командой чемпионата Болгарии – софийским ЦСКА. Напомним, что на нашем сайте обновляются все результаты украинских клубов на сборах.
Украинский клуб одержал уверенную победу со счетом 3:0. Голы забивали Виктор Цыганков, Беньямин Вербич и Александр Андриевский.
Обзор матча "Динамо" – ЦСКА 3:0
"Динамо" (Украина) – ЦСКА (Болгария) – 3:0 (2:0)
Голы: Цыганков (3), Вербич (35), Андриевский (89)
Напомним, что в субботу проходят четыре спарринга с участием украинских клубов:
- "Динамо" – ЦСКА (Болгария) – 3:0
- "Заря" – " Пяст" (Польша)
- "Карпаты" – "Напредак" (Сербия)
- "Александрия" – "Вардар" (Македония)
Напомним, что в субботу футболисты "Челси" забили пять голов в ворота "Хаддерсфилда". Дублем отметился новичок лондонского клуба Гонсало Игуаин.
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Ранее в субботу гол Сон Хын Мина принес "Тоттенхэму" победу над "Ньюкаслом". Матч 25-го тура английской Премьер-лиги завершился победой хозяев с минимальным счетом.
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