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В Турции прошла битва вторых команд Украины и Болгарии: "Динамо" разгромило ЦСКА

Вчера, 20:51

Украинский клуб на сборе в Турции обыграл вторую команду чемпионата Болгарии - софийский ЦСКА

"Динамо" обыграло болгарский ЦСКА. Фото ФК "Динамо"
"Динамо" обыграло болгарский ЦСКА. Фото ФК "Динамо".
В Турции прошла битва вторых команд Украины и Болгарии: "Динамо" разгромило ЦСКА //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/5e4/de8/5c55e4de8398c.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/5e4/de8/5c55e4de8398c.png Футбол Украинский клуб на сборе в Турции обыграл вторую команду чемпионата Болгарии - софийский ЦСКА

"Динамо" провело первый товарищеский матч в рамках своего второго тренировочного сбора в Турции. Команда Александра Хацкевича, занимающая второе место в турнирной таблице чемпионата Украины, встречалась со второй командой чемпионата Болгарии – софийским ЦСКА. Напомним, что на нашем сайте обновляются все результаты украинских клубов на сборах.

Украинский клуб одержал уверенную победу со счетом 3:0. Голы забивали Виктор Цыганков, Беньямин Вербич и Александр Андриевский.

Обзор матча "Динамо" – ЦСКА 3:0

"Динамо" (Украина) – ЦСКА (Болгария) – 3:0 (2:0)
Голы: Цыганков (3), Вербич (35), Андриевский (89)

Напомним, что в субботу проходят четыре спарринга с участием украинских клубов:

  • "Динамо" – ЦСКА (Болгария) – 3:0
  • "Заря" – " Пяст" (Польша)
  • "Карпаты" – "Напредак" (Сербия)
  • "Александрия" – "Вардар" (Македония)

Напомним, что в субботу футболисты "Челси" забили пять голов в ворота "Хаддерсфилда". Дублем отметился новичок лондонского клуба Гонсало Игуаин.

В чемпионате Германии "Байер" одержал волевую победу над "Баварией". Пропустив гол в конце первого тайма, хозяева ответили тремя мячами во втором.

Ранее в субботу гол Сон Хын Мина принес "Тоттенхэму" победу над "Ньюкаслом". Матч 25-го тура английской Премьер-лиги завершился победой хозяев с минимальным счетом.

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Тег товарищеский матч, видео голов, Динамо Киев, ЦСКА София, Александр Андриевский, Виктор Цыганков, Беньямин Вербич

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Сегодня|Спорт

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