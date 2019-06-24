В Турции уверены, что Коноплянка подписал контракт с "Динамо"

Украинский полузащитник якобы не желает играть в Турции и близок к возвращению в Украину

Евгений Коноплянка. Фото: AFP

В карьере украинского полузащитника Евгения Коноплянки может случиться неожиданный поворот. Немецкий "Шальке" выставил игрока сборной Украины на трансфер, но пока не может договориться с потенциальным покупателем. Наиболее настойчивым был турецкий "Фенербахче", появилась даже сумма зарплаты украинца в стамбульском клубе, однако местные журналисты успели сообщить сенсационную новость – Коноплянка уже подписал контракт с киевским "Динамо"!

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В переписке с болельщиками турецкий журналист сообщил, что украинец не желает играть в Турции и уже заключил соглашение с киевлянами. Позже другой журналист написал, что Коноплянка и "Фенербахче" продолжают переговоры, но болельщики ему стали настойчиво доказывать: Женя уже игрок "Динамо".

В минувшем сезоне 29-летний Коноплянка забил один мяч и сделал две голевых передачи в 21 матче за "Шальке" во всех турнирах. В недавнем матче против Сербии в отборе на Евро-2020 Коноплянка оформил дубль, а наша команда отпраздновала разгромную победу 5:0.

Ранее мы писали, что в "Шальке" закрыли глаза на феерию Коноплянки в сборной. Немецкий клуб оставил в силе желание избавиться от украинца, получающего 4 миллиона евро в год.

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