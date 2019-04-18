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В Twitter "МанСити" после отмены решающего гола в Лиге чемпионов появилась загадочная запись

Сегодня, 10:03

На добавленных ко второму тайму минутах арбитр ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов отменил гол, который выводил "МанСити" в полуфинал

Рахим Стерлинг. Его гол на добавленных минутах был отменен
Рахим Стерлинг. Его гол на добавленных минутах был отменен. Фото: AFP

Пресс-служба "Манчестер Сити" оставила непонятную запись в Twitter, когда арбитр встречи "горожан" с "Тоттенхэмом" в четвертьфинале Лиги чемпионов не засчитал мяч в ворота "шпор", забитый Рахимом Стерлингом на добавленных минутах поединка. Ответная встреча 1/4 финала Лиги чемпионов между "Манчестер Сити" и "Тоттенхэмом" завершилась победой хозяев 4:3. Но по сумме двух матчей в полуфинал вышли подопечные Маурисио Почеттино.

В Twitter "МанСити" появилась такая запись: "wfiuhefijvbeojefvnojegfnvepgfjevgpinbgw"

Напомним, что на третьей добавленной ко второму тайму минуте "МанСити" забил пятый гол в ворота "Тоттенхэма", и команда начала радоваться выходу в полуфинал Лиги чемпионов. Однако арбитр использовал VAR и принял решение отменить взятие ворот из-за офсайда.

Также споры вызвал момент с третьим голов в ворота "Манчестер Сити". Арбитр также использовал просмотр повтора, но решил мяч засчитать, хотя с некоторых камер было видно, что перед тем, как ударить бедром, нападающий "Тоттенхэма" Фернандо Льоренте сыграл рукой.

Обзор матча "Манчестер Сити" – "Тоттенхэм" 4:3

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Тег Лига чемпионов, Манчестер Сити, Тоттенхэм, Рахим Стерлинг

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Сегодня|Спорт

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