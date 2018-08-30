В УЕФА готовят третий еврокубковый турнир после Лиги чемпионов и Лиги Европы

Сегодня, 18:13

Новый футбольный турнир появится в календаре с 2021 года – СМИ

В УЕФА решили создать новый еврокубковый турнир
В УЕФА решили создать новый еврокубковый турнир

Новый турнир среди европейских футбольных клубов в дополнение к Лиге чемпионов и Лиге Европы будет введен в календарь с 2021 года. По данным немецкого издания Bild, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение реформировать еврокубковый календарь.

Согласно планам, число команд-участниц основного раунда Лиги чемпионов останется прежним – 32, в Лиге Европы будут играть 32 клуба вместо нынешних 48, а в новом турнире, название которого пока не определено, выступят также 32 команды.

Bild утверждает, что авторы нововведений стремятся повысить привлекательность и уровень футбола в Лиге Европы, а также упростить доступ к участию в еврокубках для клубов из Скандинавии и Восточной Европы без расширения Лиги Европы.

Отметим, что сегодня, 30 августа, в 19:00 по киевскому времени состоится жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов 2018/19. Своих соперников узнает и донецкий "Шахтер".

Ранее стали известны суммы призовых в Лиге Европы. Призовой фонд еврокубкового турнира составит 560 миллионов евро. Каждый из 48 участников группового этапа гарантированно получит примерно по 2,62 миллиона евро.
УЕФА, Лига чемпионов, Лига Европы

Вы сейчас просматриваете новость "В УЕФА готовят третий еврокубковый турнир после Лиги чемпионов и Лиги Европы". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источники:

Сегодня|Спорт, РСпорт, Bild

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

Фото AFP

Расписание и результаты ответных матчей плей-офф Лиги Европы

Сегодня, 15:39

Луганской "Заре" нельзя проигрывать в Германии "Лейпцигу"

Футбол

"Аякс" выиграл первый матч в Амстердаме. Фото AFP

Расписание и результаты ответных матчей раунда плей-офф Лиги чемпионов

Вчера, 23:58

"Динамо" сражается с "Аяксом" за выход в группу ЛЧ
Загрузка...
Загрузка...