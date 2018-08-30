В УЕФА готовят третий еврокубковый турнир после Лиги чемпионов и Лиги Европы
Новый футбольный турнир появится в календаре с 2021 года – СМИ
Новый турнир среди европейских футбольных клубов в дополнение к Лиге чемпионов и Лиге Европы будет введен в календарь с 2021 года. По данным немецкого издания Bild, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение реформировать еврокубковый календарь.
Согласно планам, число команд-участниц основного раунда Лиги чемпионов останется прежним – 32, в Лиге Европы будут играть 32 клуба вместо нынешних 48, а в новом турнире, название которого пока не определено, выступят также 32 команды.
Bild утверждает, что авторы нововведений стремятся повысить привлекательность и уровень футбола в Лиге Европы, а также упростить доступ к участию в еврокубках для клубов из Скандинавии и Восточной Европы без расширения Лиги Европы.
Отметим, что сегодня, 30 августа, в 19:00 по киевскому времени состоится жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов 2018/19. Своих соперников узнает и донецкий "Шахтер".
Ранее стали известны суммы призовых в Лиге Европы. Призовой фонд еврокубкового турнира составит 560 миллионов евро. Каждый из 48 участников группового этапа гарантированно получит примерно по 2,62 миллиона евро.
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