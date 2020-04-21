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В УЕФА обсуждали бредовую идею распределения путевок в еврокубки без доигрывания чемпионатов

21 апреля, 21:00

Андрей Фоменко

Футбольные функционеры могут раздать путевки в еврокубки на основании клубного рейтинга

Европейский союз футбольных ассоциаций рассматривал различные варианты не только завершения сезона 2019/2020, но и распределения путевок в Лигу чемпионов и Лигу Европы. Чиновники размышляли над тем, кому выдать места в еврокубках, если национальные турниры не удастся завершить из-за пандемии коронавируса.

Читайте также: "Шахтер" узнал, когда вернется в еврокубки- УЕФА составил календарь продолжения футбольного сезона

В частности была предложена идея раздать путевки в следующий сезон еврокубков не по текущим турнирным таблицам, а по рейтингу выступления клубов на международной арене. Об этом пишет "Футбол 24" со ссылкой на итальянское издание La Repubblica. Если такая идея будет воплощена в жизнь, то от Украины луганская "Заря" попадет в Лигу Европы, а не Лигу чемпионов, несмотря на вторую строчку в Премьер-лиге. В клубном рейтинге УЕФА "Заря" находится лишь на 115-м месте, а киевское "Динамо" – на 25-м, поэтому именно столичная команда должна бы была попасть в Лигу чемпионов. К слову, "Шахтер" расположился на 18-й позиции.

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Абсурдность ситуации состоит в том, что команда, которая занимает более высокое место в рейтинге УЕФА, в национальном чемпионате вообще может находиться вне зоны еврокубков, а то и вовсе – в другом дивизионе. Поэтому спортивный принцип здесь пострадал бы. Видимо, поэтому такой вариант широко не обсуждали и не публиковали от имени УЕФА.

Читайте о том, что УЕФА определился с датой старта следующего сезона еврокубков.

Смотрите, как "Динамо" играло в Киеве вничью со швейцарским "Лугано" в Лиге Европы

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