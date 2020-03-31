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В УЕФА рассматривают три потенциальные даты возобновления чемпионатов

31 марта, 18:00

Максим Перепелица

Наиболее вероятным вариантом является июнь

УЕФА предложит три возможные даты возобновления европейских национальных чемпионатов. Отмечается, что это середина мая, июнь или сентябрь. Самый близкий из них период кажется маловероятным из-за продолжающегося распространения пандемии коронавируса в Европе, а возобновление в сентябре может означать необходимость преобразований в следующем сезоне, вероятно, с сокращением числа команд в каждой лиге, в кубковых соревнованиях и изменением форматов в Европе.

Из-за пандемии соревнования отменяются по всему миру. Многие матчи проходят без зрителей. Действуют и другие различные ограничения. Чемпионаты почти всех стран в Европе и другие турниры в мире приостановлены. Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже сотни тысяч человек по всему миру, несколько десятков тысяч умерли.

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Кстати, легендарный итальянский футболист считает, что сезон Серии А не нужно заканчивать. Бывший игрок "Ромы" Франческо Тотти думает, что при возобновлении начнется бардак.

Также в Англии был озвучен вариант, лишающий "Ливерпуль" чемпионства. Часть клубов английской Премьер-лиги выступает за полную переигровку нынешнего первенства.

История украинца, победившего коронавирус:

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УЕФА чемпионат Англии чемпионат Испании чемпионат Италии

Источник: AS.com

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