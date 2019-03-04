В Украину прибыл 35-й бразилец: "Заря" представила Матеуса
Бразильский полузащитник достался луганскому клубу бесплатно
Луганская "Заря" продолжает вести работу на трансферном рынке. Очередным новичком луганской команды стал 22-летний бразильский полузащитник Нортон Матеус. Срок контракта – 2 года и 6 месяцев. Нортон Матеус выступал в свое время за "Айморе" и "Флуминенсе". За первый клуб Матеус провел 18 игр, а за второй сыграл 25 поединков.
Напомним, что несколько дней назад стало известно, что украинский защитник Александр Сваток продолжит карьеру в Хорватии. 24-летний экс-игрок "Зари" подписал контракт с клубом "Хайдук"
Ранее мы писали, что Ребров купил у "Зари" футболиста, который едва не сломал ногу Тайсону. Игорь Харатин продолжит карьеру в чемпионате Венгрии.
Напомним, что на днях в "Зарю" вернулся голкипер Никита Шевченко. Первую часть сезона он провел в львовских "Карпатах". Контракт с вратарем рассчитан на 2,5 года.
Кроме того, полузащитник Игорь Чайковский подписал контракт с "Зарей" сроком на два с половиной года. Интересно, что это уже третий раз, когда Чайковский будет выступать за "Зарю". Ранее игрок провел в луганском клубе в общей сложности пять лет.
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