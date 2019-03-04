В Украину прибыл 35-й бразилец: "Заря" представила Матеуса

Бразильский полузащитник достался луганскому клубу бесплатно

Матеус Нортон. Фото: Официальный сайт ФК "Заря"

В Украину прибыл 35-й бразилец: "Заря" представила Матеуса //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/d04/051/5c7d040513b92.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/d04/051/5c7d040513b92.png 2019-03-04T12:54:00+02:00 Футбол Бразильский полузащитник достался луганскому клубу бесплатно

Луганская "Заря" продолжает вести работу на трансферном рынке. Очередным новичком луганской команды стал 22-летний бразильский полузащитник Нортон Матеус. Срок контракта – 2 года и 6 месяцев. Нортон Матеус выступал в свое время за "Айморе" и "Флуминенсе". За первый клуб Матеус провел 18 игр, а за второй сыграл 25 поединков.

Напомним, что несколько дней назад стало известно, что украинский защитник Александр Сваток продолжит карьеру в Хорватии. 24-летний экс-игрок "Зари" подписал контракт с клубом "Хайдук"

Ранее мы писали, что Ребров купил у "Зари" футболиста, который едва не сломал ногу Тайсону. Игорь Харатин продолжит карьеру в чемпионате Венгрии.

Напомним, что на днях в "Зарю" вернулся голкипер Никита Шевченко. Первую часть сезона он провел в львовских "Карпатах". Контракт с вратарем рассчитан на 2,5 года.

Кроме того, полузащитник Игорь Чайковский подписал контракт с "Зарей" сроком на два с половиной года. Интересно, что это уже третий раз, когда Чайковский будет выступать за "Зарю". Ранее игрок провел в луганском клубе в общей сложности пять лет.

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Источник: Официальный сайт ФК "Заря" Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.