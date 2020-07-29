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В Великобритании проведут первый матч со зрителями: на 18-тысячный стадион пустят 500 человек

29 июля, 11:55

Александр Трикиша Александр Трикиша

Зрители будут размещены на трибунах в соответствии с правилами социального дистанцирования

В Великобритании впервые с начала пандемии коронавируса проведут футбольный матч со зрителями на трибунах. Первопроходцем станет финальный поединок Кубка Северной Ирландии между "Баллимена Юнайтед" и "Гленторан", который пройдет 31 июля на стадионе "Уиндзор Парк", вмещающем 18 500 зрителей.

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Как сообщает BBC, команды получат всего по 250 билетов, а зрители будут размещены на трибунах в соответствии с правилами социального дистанцирования. Билеты достанутся членам семей футболистов, руководству клубов, волонтерам, а оставшаяся часть будет разыграна среди владельцев абонементов.

Напомним, что в Украине впервые пустили зрителей на трибуны в полуфиналах плей-офф украинской Премьер-лиги за право сыграть в Лиге Европы. Кстати, сегодня состоится финал мини-турнира, в котором место в еврокубках разыграют "Колос" и "Мариуполь".

Читайте также: "Колос" – "Мариуполь": онлайн финала плей-офф за Лигу Европы

Ранее президент УЕФА рассказал, как долго еврокубки будут проходить без зрителей, и сравнил пандемию с войной. Александер Чеферин отметил, что никто не должен подвергать себя ненужным рискам.

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Также стало известно, что зрители могут вернуться на футбольные стадионы Германии уже осенью. Министр внутренних дел и спорта Германии считает, что в стране готовы к болельщикам на трибунах.

Смотрите, как фанаты "Ливерпуля" праздновали победу в чемпионате Англии, несмотря на карантин:

Болельщики "Ливерпуля" празднуют победу в чемпионате Англии Видео: Reuters

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футбол болельщики зрители Кубок Северной Ирландии

Источник: Сегодня|Спорт

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