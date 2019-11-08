Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,52
27,16

"В ворота станет Браво, но это не значит, что мы слабее": заявление Гвардиолы перед "Ливерпулем"

8 ноября, 23:52

А тренер "красных" Клопп считает, что сложный период для его команды еще не наступил

Клаудио Браво

Клаудио Браво / Фото: Reuters

Реклама

10 ноября в центральном матче тура в Англии на "Энфилде" произойдет столкновение лидеров чемпионата и главных конкурентов последних сезонов в лиге "Ливерпуля" и "Манчестер Сити". Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола заявил, что место в воротах займет чилиец Клаудио Браво, удаленный в поединке Лиги чемпионов с "Аталантой" (1:1). Первый вратарь команды Эдерсон, получивший травму в игре с итальянцами, сыграть не сможет. Ранее мы писали, что защитник "МанСити" Уокер вошел в историю Лиги чемпионов.

"Эдерсон не восстановился, а значит место в воротах займет Браво. Это абсолютно не значит, что мы будем слабее. Клаудио — великолепный голкипер. Вместе с ним мы выиграли Кубок лиги, он много лет является первым номером сборной Чили", — заявил в разговоре с Independent Гвардиола.

Читайте также: "Манчестер Сити" встретится с "Ливерпулем" и другие поединки чемпионата Англии

Мы уже сообщали, что Гвардиола намылился из "МанСити" в чемпионат Италии. Испанский тренер подумывает о продолжении карьеры после английского периода.

"Сейчас только 12-й тур, впереди еще много игр. Мы помним, как сложилось в прошлом сезоне. Мы проиграли одну игру и проиграли чемпионат, — заявил тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп.- Понимаю, что люди акцентируют внимание именно на нашей очной встрече, однако самый трудный период сезона в ноябре, декабре и январе еще даже не наступил. Поэтому мы должны готовиться к каждому матчу".

Смотрите также, как в матче Лиги чемпионов Клаудио Браво заработал удаление

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

чемпионат Англии Ливерпуль Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Юрген Клопп Клаудио Браво

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Фиаско Ярмоленко и
Фиаско Ярмоленко и "МЮ", а также жуткая травма Гомеша: все результаты чемпионата АнглииФутбол
Кроваво-красное дерби: видео голов и обзор матча
Кроваво-красное дерби: видео голов и обзор матча "Динамо" – "Шахтер" в Кубке УкраиныФутбол
"Шахтер" спас мертвый матч в Загребе! Крутейшая развязка в истории украинского футбола!!!Лига чемпионов
"Копенгаген" – "Динамо": Цыганков не забил пенальти, но киевляне увозят ничью из ДанииФутбол
"Динамо "- "Шахтер": гол Попова в экстратайме выводит киевлян в 1/4 Кубка УкраиныФутбол
"Динамо" Загреб – "Шахтер": где смотреть решающий матч дончан в Лиге чемпионовЛига чемпионов

Новости партнеров

Loading...
загрузка...