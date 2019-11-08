"В ворота станет Браво, но это не значит, что мы слабее": заявление Гвардиолы перед "Ливерпулем"

А тренер "красных" Клопп считает, что сложный период для его команды еще не наступил

Клаудио Браво / Фото: Reuters

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10 ноября в центральном матче тура в Англии на "Энфилде" произойдет столкновение лидеров чемпионата и главных конкурентов последних сезонов в лиге "Ливерпуля" и "Манчестер Сити". Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола заявил, что место в воротах займет чилиец Клаудио Браво, удаленный в поединке Лиги чемпионов с "Аталантой" (1:1). Первый вратарь команды Эдерсон, получивший травму в игре с итальянцами, сыграть не сможет. Ранее мы писали, что защитник "МанСити" Уокер вошел в историю Лиги чемпионов.

"Эдерсон не восстановился, а значит место в воротах займет Браво. Это абсолютно не значит, что мы будем слабее. Клаудио — великолепный голкипер. Вместе с ним мы выиграли Кубок лиги, он много лет является первым номером сборной Чили", — заявил в разговоре с Independent Гвардиола.

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Мы уже сообщали, что Гвардиола намылился из "МанСити" в чемпионат Италии. Испанский тренер подумывает о продолжении карьеры после английского периода.

"Сейчас только 12-й тур, впереди еще много игр. Мы помним, как сложилось в прошлом сезоне. Мы проиграли одну игру и проиграли чемпионат, — заявил тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп.- Понимаю, что люди акцентируют внимание именно на нашей очной встрече, однако самый трудный период сезона в ноябре, декабре и январе еще даже не наступил. Поэтому мы должны готовиться к каждому матчу".

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