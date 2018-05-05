В ЮАР от удара молнии умер 21-летний футболист

5 Мая 2018, 12:20

Два месяца спортсмен находился в медикаментозной коме

Фото AFP
Фото AFP

21-летний футболист Луанда Нцхангасе из южноафриканского клуба "Марицбург Юнайтед" умер спустя два месяца после того, как в него ударила молния во время матча. Об этом сообщает BBC со ссылкой на аккаунт клуба в Facebook. Инцидент произошел первого марта. Молния ударила в троих игроков прямо во время игры, двое футболистов получили легкие травмы, Нцхангасе с ожогом груди был доставлен в больницу. Все это время он находился в медикаментозной коме.

Руководство клуба собирается встретиться с семьей погибшего, чтобы обсудить детали предстоящей траурной церемонии.

Это уже третья потеря для "Марицбург Юнайтед" за три года – в 2016 и 2017 годах в автомобильных авариях погибли 27-летний Мондли Келе и 20-летний Млонди Диамини.

Клуб на данный момент занимает четвертое место в национальной премьер-лиге.

Ранее мы писали, что в Хорватии футболист умер после попадания мяча в грудь. Футболист "Марсонии" Бруно Бобан был доставлен в больницу, где врачи констатировали его смерть.

Ранее в феврале мы писали, что у 16-летнего футболиста во время матча остановилось сердцеНачо Барбера, выступавший за юношескую команду испанского клуба "Альсира", был доставлен в ближайшую клинику, но врачи уже не смогли помочь юному игроку.

В конце прошлого года бразильский футболист Тейшейра умер на поле. У экс-игрока английского клуба "Сток Сити" произошел сердечный приступ, когда он играл с друзьями в футбол.
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Lenta.ru

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