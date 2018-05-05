В ЮАР от удара молнии умер 21-летний футболист

21-летний футболист Луанда Нцхангасе из южноафриканского клуба "Марицбург Юнайтед" умер спустя два месяца после того, как в него ударила молния во время матча. Об этом сообщает BBC со ссылкой на аккаунт клуба в Facebook. Инцидент произошел первого марта. Молния ударила в троих игроков прямо во время игры, двое футболистов получили легкие травмы, Нцхангасе с ожогом груди был доставлен в больницу. Все это время он находился в медикаментозной коме.

Руководство клуба собирается встретиться с семьей погибшего, чтобы обсудить детали предстоящей траурной церемонии.

Это уже третья потеря для "Марицбург Юнайтед" за три года – в 2016 и 2017 годах в автомобильных авариях погибли 27-летний Мондли Келе и 20-летний Млонди Диамини.

Клуб на данный момент занимает четвертое место в национальной премьер-лиге.

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