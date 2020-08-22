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В Юношеской лиге УЕФА определились финалисты с громкими именами, но без титулов

22 августа, 21:50

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

За трофей среди 19-летних поспорят надежды испанского "Реала" и португальской "Бенфики"

Практически одновременно с завершением еврокубкового сезона организовали и решающие матчи Юношеской лиги УЕФА – аналога Лиги чемпионов, но среди молодежи возрастом до 19 лет. Из-за пандемии коронавируса весной не сыграли даже некоторые матчи 1/8 финала, так что финальный турнир, как и во взрослых соревнованиях, провели в одном месте. Тренировочный центр "Коловрэ", который находится в швейцарском Ньоне, где и штаб-квартира УЕФА, в последние годы традиционно принимает полуфиналы и финал Лиги. А в 2020-м тут доиграли и встречи более ранних стадий. Напомним, в феврале "Динамо" вылетело из Юношеской лиги УЕФА от хорватов.

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Сегодня в первом полуфинале португальская "Бенфика" уверенно разобралась с нидерландским "Аяксом" (3:0). Смотрите самые интересные моменты поединка.

Во второй встрече австрийский "Зальцбург" не устоял перед испанским "Реалом" – 1:2.

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Интересно, что мадридская команда за неделю выиграла три матча, в том числе – у "Ювентуса" в 1/8 финала (3:1), "Интера" – в 1/4 финала (3:0). Теперь впервые трофеем завладеет "Бенфика" или "Реал": ранее эти команды не брали приз, а в прошлом году его выиграл "Порту". Финальный поединок запланирован на вторник, 25 августа.

Читайте также: "Шахтер" проиграл "Аталанте" в Юношеской лиге УЕФА и остановился на групповом этапе.

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