В Запорожье футболисты сборной Андорры попали в ДТП

Игроки ехали в аэропорт после матча с Украиной

11 сентября в Запорожье прошел поединок отборочного турнира чемпионата Европы и Олимпийских игр между молодежными сборными Украины и Андорры. Наша команда вырвала победу в концовке встречи, благодаря шедевральному голу Марьяна Шведа.

После матча автобус, доставлявший гостей в аэропорт, попал в ДТП. Авария произошла на перекрестке проспекта Соборного и улицы Лермонтова возле универмага "Украина". Легковой автомобиль врезался в бок автобуса, следовавшего в сопровождении полиции. К счастью, никто не пострадал.

Турнирная таблица после 8 туров: Англия – 20, Украина – 14, Шотландия – 14, Голландия – 12, Латвия – 3, Андорра – 2. Второе место оставляет украинцам шансы поехать на чемпионат Европы.

Напомним, в первом туре Лиги наций на выезде национальная сборная Украины обыграла команду Чехии – 2:1. Победный гол в компенсированное время забил Александр Зинченко.

А в прошлое воскресенье во Львове Украина взяла верх над Словакией (1:0) благодаря реализованному пенальти Андреем Ярмоленко. Наша команда со стопроцентным результатом возглавляет группу 1 Лиги В.