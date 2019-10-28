"В жизни не встречала более позитивного человека": в Одессе прошел турнир памяти Виктора Прокопенко

В Одессе прошел футбольный фестиваль в память о выдающемся тренере донецкого "Шахтера" и одесского "Черноморца" Викторе Прокопенко, которому 24 октября исполнилось бы 75 лет. За победу в турнире первого рулевого сборной Украины юные футболисты боролись под руководством известных наставников. Наблюдала за будущими звездами спорта и внучка легендарного футболиста Виктория Прокопенко: "Мне бы хотелось, чтобы все его вспоминали именно так – с позитивом, с радостью, с улыбкой. Потому, действительно, я в своей жизни не встречала более позитивного и светлого человека". Ранее мы сообщали, что в Одессе пройдет детский турнир памяти бывшего тренера "Шахтера".

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Массу удовольствия от фестиваля получили и сами участники. "Настоящий турнир – это когда все веселые. Хочется смотреть, как другие игроки играют. Когда они классно играют, чисто, без штрафных", – рассказал юный футболист Константин Костиогло. "Я думаю, что девочки могут быть сильные как и мальчики. И сегодня мы это докажем на поле", – пообещала подрастающая футболистка Анна Денисюк.

Отметим, что тренировки и матчи ребят, а также награждение победителей и вручение подарков состоялось при поддержке футбольного клуба "Шахтер" и проекта развития детского футбола "Давай, играй!". Ранее мы писали, что социальный проект "Шахтера" расширяет географию.

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