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В знак дружбы: УЕФА отреагировал на приглашение для сборной Аргентины выступать в Европе

8 июля, 14:56

Лидер аргентинской сборной обвинил Южноамериканскую конфедерацию футбола в коррупции

Фото: AFP

Представители УЕФА прокомментировали информацию о приглашении сборной Аргентины выступить в Лиге наций. Ранее сообщалось, что Аргентинская федерация футбола получила предложение от УЕФА выступить в Лиге наций после того, как нападающий и капитан национальной команды Лионель Месси обвинил Южноамериканскую конфедерацию футбола (КОНМЕБОЛ) в коррупции.

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"Сообщения о том, что Аргентину пригласили участвовать в турнирах под эгидой УЕФА и предложили стать членом организации, не соответствуют действительности. Мы никогда не вступали в переговоры по данному вопросу.

Тем не менее в знак дружбы УЕФА, конечно, пригласит сборную Аргентины посмотреть матчи любого соревнования под эгидой организации как специальных гостей", – приводится заявление УЕФА в Twitter Squawka News.

Ранее мы писали, что Месси могут жестко наказать за скандал на Кубке Америки и завершить его международную карьеру.

Напомним, в июне завершился первый розыгрыш Лиги наций. Победителем плей-офф соревнования стала сборная Португалии, для которой турнир был домашним. В четверке сильнейших также оказались команды Нидерландов, Англии и Швейцарии.

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Тег УЕФА, сборная Аргентины

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Championat.ru

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