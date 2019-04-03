В зоопарке Берлина медвежонка назвали в честь футбольного клуба

Клуб из Бундеслиги будет помогать зоопарку заботиться о Герте

"Герта" с мячом. Фото: AFP

В зоопарке Берлина медвежонка назвали в честь футбольного клуба //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/4c7/953/5ca4c7953313d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/4c7/953/5ca4c7953313d.jpg 2019-04-03T17:34:00+03:00 Футбол Клуб из Бундеслиги будет помогать зоопарку заботиться о Герте

Белого медвежонка, который родился зимой в берлинском зоопарке, назвали в честь футбольного клуба "Герта", сообщает Euronews.

В открытом вольере зоопарка маленькая Герта впервые появилась в середине марта. Это третий детеныш белой медведицы Тони, предыдущие двое медвежат погибли.

Зоопарк получил 5300 заявок с именем. Футбольный клуб станет спонсором и будет помогать зоопарку заботиться о Герте. А пока малышка получила от сотрудников зоопарка большой синий мяч в подарок.

"Герта" выступает в высшем дивизионе чемпионата Германии по футболу. После 27-го тура клуб занимает десятое место в турнирной таблице.

Ранее мы писали, что босс немецкого футбола подал в отставку после скандала с часами Суркиса. В 2017 году Райнхард Гриндель получил в подарок от украинского предпринимателя наручные часы стоимостью 6000 евро. Речь, как сообщает Spiegel, идет о Григории Суркисе, бывшем вице-президенте УЕФА. Гриндель не сообщил немецкому футбольному союзу о получении часов от Суркиса, так как рассматривал их "как личный подарок".

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