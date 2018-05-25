Вакарчук сыграет в одной команде с Шевченко

В 16:00 по Киеву стартует футбольный турнир "Ultimate Champions Tournament" между четырьмя командами, в которых собрано обилие звезд и не только футбольных. Соревнование будет проходить в режиме нон-стоп и на выбывание. Откроется программа первым полуфинальным поединком между друзьями Андрея Шевченко и Легендами Лиги чемпионов. Вторую пару составят сборные команд Легенд "Ливерпуля" и "Реала". После чего сразу же пройдет матч за третье место и финал. Программа мероприятий в фан-зоне на Крещатике.

Полные составы команд:

Друзья Андрея Шевченко: Тарас Луценко, Александр Хацкевич, Олег Лужный, Андрей Шевченко, Евгений Левченко, Ия Андрущак, Джереми Линч, Слава Вакарчук, Андрей Воронин, Сергей Ребров, Билли Уингров, Дарио Срна

Тренеры: Виталий и Владимир Кличко

Легенды "Реала": Ежи Дудек, Мичел Сальгадо, Роберто Карлос, Клод Макелеле, Луиш Фигу, Предраг Миятович, Давор Шукер, Альваро Арбелоа, Эстебан Камбьяссо, Кристиан Карембе

Тренер: Эмилио Бутрагеньо

Легенды "Ливерпуля": Дэвид Джеймс, Джейсон Макатир, Стив Макманаман, Владимир Шмицер, Робби Фаулер, Иан Раш, Лив Кук, Луис Гарсия, Патрик Бергер

Тренер: Иан Раш

Легенды Лиги чемпионов: Витор Байя, Алекс Скотт, Гаиска Мендьета, Хенрик Ларссон, Марсель Десайи, Кларенс Зеедорф, Селия Шашич, Жозе Босингва, Деку, Марко Матерацци

Тренер: Руд Гуллит

Напомним, что ранее легенда сборной Бразилии Кафу и Виталий Кличко открыли фан-зону в центре Киева.