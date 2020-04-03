Вакцину от коронавируса предложили протестировать на африканцах: жесткая реакция звезды "Барселоны"

Лучший бомбардир в истории сборной Камеруна Самюэль Это’О, успешно выступавший за "Барселону", "Интер", "Челси" и четырежды признававшийся футболистом года в Африке, выступил с критикой идеи тестирования вакцины от коронавируса на африканцах.

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В ходе недавнего эфира на французском телевидении профессор Жан-Поль Мира, заведующий отделением интенсивной терапии в больнице в Париже, и его коллега Камиль Лохт, директор по исследованиям французского Национального института здоровья, обсуждали пандемию коронавируса. Ученые выразили мнение, что от COVID-19, вероятно, можно излечиться с помощью вакцины против туберкулеза, однако уточнили, что ее сперва нужно протестировать в Африке.

Самюэль Это’О / Фото: Getty Images

"Вы просто дерьмо! Африка вам не игровая площадка", – написал Самюэль Это’О в своем Instagram, сопроводив сообщение гневными эмодзи

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Напомним, вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 53 тыс. человек. При этом из более чем миллиона заразившихся излечилось 212 тыс.

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