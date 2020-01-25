"Валенсия" – "Барселона": где смотреть субботний матч чемпионата Испании

Список трансляций центрального поединка дня в испанской Примере - на ТВ и в интернете

Лионель Месси / Фото: Reuters

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Сегодня в центральном матче 21-го тура чемпионата Испании "Валенсия", идущая на седьмом месте, принимает лидера Примеры "Барселону". Начало поединка – в 17:00 по киевскому времени. Смотреть онлайн Валенсия – Барселона можно в мультимедийной трансляции на нашем сайте.

"Мы ожидаем трудного матча с очень хорошим соперником, у которого недавно сменился тренер. Постараемся свести к минимуму их сильные стороны. Но сделать это будет очень трудно", – заявил перед игрой с "Барселоной" главный тренер "Валенсии" Альберт Селадес

"Не буду врать, предыдущая игра с "Ибицей" навела на меня страху", – сказал, в свою очередь, перед матчем с "летучими мышами" новый главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен, под руководством которого каталонцы пока что только выигрывают – но, как говорят в таким случаях, со скрипом

Смотрите, как "Барселона" перед "Валенсией" намучилась с "Ибицей" в Кубке Испании

Где смотреть матч "Валенсия" – "Барселона"

Суббота, канал "Футбол 2", 17:00, live

Суббота, сайт Oll.tv (в подписке), 17:00, live

(в подписке), 17:00, live Воскресенье, канал "Футбол 1", 06:00, повтор

Воскресенье, канал "Футбол 2", 11:40, повтор

Понедельник, канал "Футбол 2", 10:00, повтор

Последние 5 матчей "Валенсии"

Последние 5 матчей "Барселоны"

Последние 5 матчей "Валенсии" против "Барселоны"

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Прогноз на матч "Валенсия" – "Барселона" 25 января. Аналитики называют каталонцев большим фаворитом поединка. На их победу букмекерами установлен коэффициент 1.64, на ничью – 4.40, на победу "Валенсии" – 5.00. Иными словами, вероятность выигрыша матча каталонцами оценивается в 59 процентов, ничейного исхода – в 22 процента, а выигрыша хозяев поля – в 19 процентов.

Смотрите обзоры последних матчей "Валенсии" и "Барселоны" в еврокубках

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