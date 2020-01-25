"Валенсия" – "Барселона": онлайн-трансляция центрального матча чемпионата Испании

Месси против "Валенсии" / Фото: Getty Images

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В субботу, 25 января, проходит центральный матч 21-го тура чемпионата Испании – "Валенсия" принимает "Барселону". Каталонцы пытаются продлить выигрышную серию под руководством нового тренера Кике Сетьена, при котором ранее со скрипом одолели "Гранаду" и "Ибицу". Начало поединка на "Месталье" – в 17:00 по киевскому времени.

Турнирное положение перед игрой "Валенсия" – "Барселона". К матчу с "Валенсией" 25 января "Барселона" подошла в статусе лидера чемпионата Испании. Правда, первое место по итогам 20 туров каталонцы, набрав 43 очка, делят с "Реалом". Тогда как сегодняшний соперник "Барсы" "Валенсия" замыкает ТОП-7 Ла Лиги, имея в своем активе 31 турнирный пункт.

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Сравнение составов "Валенсии" и "Барселоны". Согласно оценкам авторитетного портала Transfermarkt, состав "Барселоны" – в два раза дороже кадровой обоймы соперника. Каталонцев оценивают в 1,08 миллиарда евро, а "летучих мышей" – в 509 миллионов евро. При этом в составе каждой из команд одинаковое количество легионеров – по 15.

Заявка "Валенсии" на игру с "Барселоной"

Заявка "Барселоны" на игру с "Валенсией"

Прогноз на матч "Валенсия" – "Барселона" 25 января. Аналитики называют каталонцев большим фаворитом поединка. На их победу букмекерами установлен коэффициент 1.64, на ничью – 4.40, на победу "Валенсии" – 5.00. Иными словами, вероятность выигрыша матча каталонцами оценивается в 59 процентов, ничейного исхода – в 22 процента, а выигрыша хозяев поля – в 19 процентов.

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По прогнозам аналитиков, наиболее реальным счетом матча "Валенсия" – "Барселона" является победа каталонцев 2:1. Коэффициент на такой исход равен 8.30.

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Заявления перед матчем "Валенсия" – "Барселона" 25 января

"Мы ожидаем трудного матча с очень хорошим соперником, у которого недавно сменился тренер. Постараемся свести к минимуму их сильные стороны. Очень хотим прервать серию из поражений "Барселоне" в чемпионате. Это очень сложно против такой хорошей команды. У них очень много аспектов в игре, которые сложно подавить", – говорит главный тренер "Валенсии" Альберт Селадес

Кике Сетьен / Фото: Twitter

"Не буду врать, предыдущая игра с "Ибицей" навела на меня страху, – заявил перед матчем с "Валенсией" новый главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен. – Вообще-то, я знаю, что есть много людей, которых заботят только результаты, а не то, как мы играем, таков нынче футбол. Тем не менее, есть множество людей, которые будут видеть и знать, заслужила команда победу или нет, играла она хорошо или нет. Вы должны смотреть и анализировать, как команда добивается результатов. Родриго? Он необыкновенный футболист и может доставить нам проблемы, он ключевой игрок для "Валенсии". Я бы предпочел, чтобы он против нас не играл"

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