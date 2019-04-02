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"Валенсия" с рекордом идет на "Реал": все о 30-м туре чемпионата Испании

Сегодня, 14:23

Расписание, результаты и турнирная таблица испанской Ла Лиги

Фаны "Валенсии" ждут удачной игры с "Реалом"
Фаны "Валенсии" ждут удачной игры с "Реалом". Фото: Twitter
"Валенсия" с рекордом идет на "Реал": все о 30-м туре чемпионата Испании //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/346/2b1/5ca3462b17d1b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/346/2b1/5ca3462b17d1b.jpg Футбол Расписание, результаты и турнирная таблица испанской Ла Лиги

На неделе пройдет 30-й тур чемпионата Испании по футболу. Центральный поединок пройдет в среду, 3 апреля, "Валенсия" на своем поле примет "Реал". В прошлом туре валенсийская команда продлила свою беспроигрышную серию до 16 матчей. Таким образом, клуб сравнялся с достижением 77-летней давности. В сезоне-1941/42 "Валенсия" также не проигрывала на протяжении 16 встреч во всех турнирах, это клубный рекорд.

Вторник, 2 апреля

20:30 "Атлетико" – "Жирона"

21:30 "Эспаньол" – "Хетафе"

22:30 "Вильярреал" – "Барселона"

Среда, 3 апреля

20:30 "Атлетик" – "Леванте"

21:30 "Уэска" – "Сельта"

21:30 "Эйбар" – "Райо Вальекано"

22:30 "Валенсия" – "Реал"

Четверг, 4 апреля

20:30 "Севилья" – "Алавес"

21:30 "Леганес" – "Вальядолид"

22:30 "Реал Сосьедад" – "Бетис"

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

М КлубИВНПМячиОчки
1 БАРСЕЛОНА29216275-2769
2 АТЛЕТИКО29178443-1959
3 РЕАЛ МАДРИД29183852-3457
4 ХЕТАФЕ291210736-2646
5 АЛАВЕС29128931-3544
6 ВАЛЕНСИЯ29916431-2343
7 СЕВИЛЬЯ291271047-3743
8 АТЛЕТИК29913730-3240
9 БЕТИС291171133-3740
10 РЕАЛ СОСЬЕДАД299101034-3437
11 ЭЙБАР29812938-4036
12 ЛЕГАНЕС29991129-3436
13 ЖИРОНА298101132-3934
14 ЭСПАНЬОЛ29971332-4334
15 ЛЕВАНТЕ29881340-5132
16 ВАЛЬЯДОЛИД29791324-4030
17 ВИЛЬЯРРЕАЛ296111234-3929
18 СЕЛЬТА29771539-4928
19 РАЙО ВАЛЬЕКАНО29661731-5224
20 УЭСКА29571730-5022

30-й тур чемпионата Италии: расписание и результаты

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