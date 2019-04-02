"Валенсия" с рекордом идет на "Реал": все о 30-м туре чемпионата Испании
Расписание, результаты и турнирная таблица испанской Ла Лиги
На неделе пройдет 30-й тур чемпионата Испании по футболу. Центральный поединок пройдет в среду, 3 апреля, "Валенсия" на своем поле примет "Реал". В прошлом туре валенсийская команда продлила свою беспроигрышную серию до 16 матчей. Таким образом, клуб сравнялся с достижением 77-летней давности. В сезоне-1941/42 "Валенсия" также не проигрывала на протяжении 16 встреч во всех турнирах, это клубный рекорд.
Вторник, 2 апреля
20:30 "Атлетико" – "Жирона"
21:30 "Эспаньол" – "Хетафе"
22:30 "Вильярреал" – "Барселона"
Среда, 3 апреля
20:30 "Атлетик" – "Леванте"
21:30 "Уэска" – "Сельта"
21:30 "Эйбар" – "Райо Вальекано"
22:30 "Валенсия" – "Реал"
Четверг, 4 апреля
20:30 "Севилья" – "Алавес"
21:30 "Леганес" – "Вальядолид"
22:30 "Реал Сосьедад" – "Бетис"
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
30-й тур чемпионата Италии: расписание и результаты
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " "Валенсия" с рекордом идет на "Реал": все о 30-м туре чемпионата Испании". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"