"Валенсия" с рекордом идет на "Реал": все о 30-м туре чемпионата Испании

Расписание, результаты и турнирная таблица испанской Ла Лиги

Фаны "Валенсии" ждут удачной игры с "Реалом". Фото: Twitter

"Валенсия" с рекордом идет на "Реал": все о 30-м туре чемпионата Испании //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/346/2b1/5ca3462b17d1b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/346/2b1/5ca3462b17d1b.jpg 2019-04-02T14:23:41+03:00 Футбол Расписание, результаты и турнирная таблица испанской Ла Лиги

На неделе пройдет 30-й тур чемпионата Испании по футболу. Центральный поединок пройдет в среду, 3 апреля, "Валенсия" на своем поле примет "Реал". В прошлом туре валенсийская команда продлила свою беспроигрышную серию до 16 матчей. Таким образом, клуб сравнялся с достижением 77-летней давности. В сезоне-1941/42 "Валенсия" также не проигрывала на протяжении 16 встреч во всех турнирах, это клубный рекорд.

Вторник, 2 апреля

20:30 "Атлетико" – "Жирона"

21:30 "Эспаньол" – "Хетафе"

22:30 "Вильярреал" – "Барселона"

Среда, 3 апреля

20:30 "Атлетик" – "Леванте"

21:30 "Уэска" – "Сельта"

21:30 "Эйбар" – "Райо Вальекано"

22:30 "Валенсия" – "Реал"

Четверг, 4 апреля

20:30 "Севилья" – "Алавес"

21:30 "Леганес" – "Вальядолид"

22:30 "Реал Сосьедад" – "Бетис"

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