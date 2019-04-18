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"Валенсия" стала первым полуфиналистом Лиги Европы: обзор матча с "Вильярреалом"

Вчера, 23:54

Голы и лучшие моменты ответного матча 1/4 финала Лиги Европы в Валенсии

Валенсия в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы обыграла "Вильярреал" и вышла в полуфинал турнира. Победу хозяевам поля принесли голы Тони Лато и Дани Парехо. В первом матче "Валенсия" на выезде обыграла "Вильярреал" со счетом 3:1.

Отметим, что в этом году "летучие мыши" празднуют столетие, поэтому успешное выступление в еврокубках станет хорошим подарком для всех болельщиков клуба.

"Валенсия" – "Вильярреал" – 2:0
Голы: Тони Лато (13), Парехо (54)

"Валенсия": Нето, Диакаби, Ронкалья, Тони Лато, Ферран Торрес, Васс, Парехо (Коклен, 62), Солер (Габриэл, 46), Гедеш (Ли Кан Ин, 68), Гамейро, Санти Мина.

"Вильярреал": Фернандес, Руис, Фунес Мори, Коста, Ратиу, Касерес (Форнальс, 64), Тригерос (Хави Фуэго, 74), Педраса, Морланес, Раба (Чуквуэзе, 46), Морено.

Предупреждения: Раба (24), Педраса (34), Фунес Мори (53), Ратиу (61), Коклен (88).

Финальный поединок состоится 29 мая в Баку на Олимпийском стадионе. Арена была открыта в 2015 году и вмещает 69 870 зрителей. Номинальным хозяином финального матча станет победитель полуфинальной пары "Бенфика"/"Айнтрахт" – "Славия"/"Челси".

Кстати, ранее мы писали, что УЕФА поможет Мхитаряну получить азербайджанскую визу в случае участия в финале Лиги Европы. Армянский футболист не посещает Азербайджан из-за конфликта в Нагорном Карабахе.

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Тег видео, Валенсия, Лига Европы, Вильярреал

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Сегодня|Спорт

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