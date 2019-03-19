Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,13
30,79
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Валерий Лобановский вошел в десятку лучших тренеров в истории футбола

Сегодня, 10:16

На первое место France Football поставил голландца Ринуса Михелса

Валерий Лобановский. Фото "Сегодня"
Валерий Лобановский. Фото "Сегодня".
Валерий Лобановский вошел в десятку лучших тренеров в истории футбола //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/0a5/30d/5c90a530d2224.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/0a5/30d/5c90a530d2224.jpg Футбол На первое место France Football поставил голландца Ринуса Михелса

Авторитетный французский журнал France Football, который вручает "Золотой мяч", составил рейтинг лучших тренеров в истории футбола. За основу брались такие критерия\и - достижения тренеров с клубами, их наследие, личные качества, продолжительность карьеры и оказанное влияние на развитие футбола.

Первое место в рейтинге занял легендарный голландский специалист Ринус Михелс. С "Аяксом" он четырежды побеждал в чемпионате Голландии, с "Барселоной" побеждал в чемпионате Испании, а со сборной Голландии выигрывал чемпионат Европы 1988 года. В тройку также вошли экс-тренер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон и экс-наставник "Милана" Арриго Сакки. А на шестом месте оказался легендарный тренер киевского "Динамо" Валерий Лобановский. 

Также в первой десятке рейтинга такие специалисты: Йохан Кройф, Хосеп Гвардиола, Эленио Эррера, Карло Анчелотти, Эрнст Хаппель и Билл Шенкли.

А в топ-50 попали еще один тренер "Динамо" – Виктор Маслов, а также бывший наставник "Шахтера" Мирча Луческу.

Ранее мы писали, что Валерий Лобановский вошел в ТОП-3 тренеров, не выигрывавших Лигу чемпионов.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег тренер, Алекс Фергюсон, Валерий Лобановский

Вы сейчас просматриваете новость " Валерий Лобановский вошел в десятку лучших тренеров в истории футбола". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Заворотнюк раскрыла секрет, почему никто не видел ее беременной

Каким бизнесом владеет Лев Лещенко

Умерла Юлия Началова: последнее фото певицы в Instagram

Вот почему Меган Маркл никогда не носит колготки

Она неприступная - Дан Балан рассказал о флирте с Тиной Кароль

Имена, которыми ни в коем случае нельзя называть детей

Родители против: Виктория запретила сыну встречаться с певицей

Алина Гросу озадачила фото с беременным животиком

Комаровский рассказал, как защитить себя от рака

Опухоли головного мозга: первые симптомы
Загрузка...

Кличко вернется в ринг не ради "мешков": "У него будут бои с Джошуа и Фьюри"

Вчера, 14:06

Владимир, которому пообещали миллиард, уже возобновил тренировки в Конча-Заспе

Суркис определился, отправлять ли Хацкевича в отставку

Вчера, 11:56

Президент "Динамо" признал, что команда опозорилась с "Челси", но дает тренеру еще время поработать

Последний шанс Хацкевича: где смотреть матч "Олимпик" – "Динамо"

17 марта, 13:38

Список трансляций матча 22-го тура чемпионата Украины на ТВ и в интернете

Одноклубник Зинченко ушел к беременной косметологу: фото новой подруги Стоунза

17 марта, 11:15

Кстати, именно о такой машине, как у партнера украинца, мечтает теннисистка Элина Свитолина

Желанный соперник Ломаченко потерпел сокрушительное поражение от чемпиона мира

17 марта, 09:42

Майки Гарсия вчистую проиграл Эрролу Спенсу и возвращается в легкие веса

Что стало с 7-летним сыном Анны Герман после ее смерти

Лариса Голубкина: "Миронов был патологически влюблен в Фатееву"

Наталья Рудова: «Я не могу встать с кровати»