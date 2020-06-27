Валидольная победа над "канарейками": "Манчестер Юнайтед" – в полуфинале Кубка Англии

"Красные дьяволы" дожали "Норвич" на его поле, забив решающий мяч за две минуты до серии пенальти

В Кубке Англии по футболу определился первый полуфиналист. Им стал "Манчестер Юнайтед", который на выезде в большинстве сумел обыграть своего неуступчивого соперника – "Норвич" – со счетом 2:1. Решающий мяч в ворота "канареек" "красные дьяволы" забили за две минуты до окончания дополнительного времени, когда перед командами уже маячила серия пенальти. Отличился Магуайр. Напомним, ранее "Ливерпуль" обвинил своих фанатов в разгоне второй волны коронавируса.

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Норвич – Манчестер Юнайтед – 1:2

Голы: Кантуэлл, 75 – Игало, 51, Магуайр, 118

Норвич: Крул – Ааронс, Годфри, Клозе, Льюис (Айда, 119) – Маклин, Теттей – Рупп (Эрнандес, 62), Буэндия (Дуда, 91), Кантуэлл (Трибулль, 90) – Пукки (Дрмич, 71)

Манчестер Юнайтед: Ромеро – Далот (Уильямс, 62), Байи (Марсьяль, 96), Магуайр, Шоу – Мактоминей (Матич, 78), Фред (Погба, 78) – Мата (Гринвуд, 63), Фернандеш, Лингард (Рашфорд, 63) – Игало

Предупреждение: Фернандеш

Удаление: Клозе, 88 (фол последней надежды)

"Манчестер Юнайтед", Погба и Магуайр / Фото: Reuters

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Добавим, что в других четвертьфиналах Кубка Англии, 28 июня, сыграют "Шеффилд Юнайтед" – "Арсенал", "Ньюкасл" – "Манчестер Сити", а также "Лестер" – "Челси". Ожидается, что финал турнира 1 августа примет лондонский стадион "Уэмбли". Действующим обладателем трофея является "Манчестер Сити" украинца Александра Зинченко, в финале-2019 разгромивший "Уотфорд" 6:0.

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