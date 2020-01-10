Вальверде договорился с "Барселоной" о своем уходе

Эрнесто Вальверде / Фото: Reuters

Испанский журналист Гонсало Миро сообщил, что главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде покинет клуб по окончании текущего сезона. "Вальверде завершит свои отношения с каталонцами в июне. Такое решение было принято им и клубом", – утверждает журналист. Ранее мы писали, что в "Барселоне" сделали заявление относительно отставки Вальверде.

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Напомним, что Вальверде возглавил "Барселону" летом 2017 года. Под его руководством команда выиграла четыре трофея — два чемпионата, Кубок и Суперкубок Испании. Сейчас "Барселона" лидирует в турнирной таблице Примеры, набрав после первого круга 40 очков. Контракт 55-летнего специалиста с каталонским клубом рассчитан до лета текущего года. Ранее он также тренировал "Атлетик", "Эспаньол", "Олимпиакос", "Вильярреал" и "Валенсию".

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Месси vs Фелиш. Стычка в матче "Барса" – "Атлетико" / Фото: Reuters

Разговоры про отставку Вальверде начались после поражения "Барселоны" в полуфинале Суперкубка Испании – 2:3. Битва с "Атлетико" получилась выдающейся. На первой минуте второй тайма Коке вывел мадридцев вперед, но всего через пять минут Лионель Месси с помощью Луиса Суареса восстановил равновесие – 1:1. А еще через 10 минут французский форвард каталонцев Антуан Гризманн сыграл на добивании и отправил мяч в сетку ворот своей бывшей команды – 2:1.

Но парни Диего Симеоне никогда не сдаются и в последние минуты смогли переломить ход поединка. Альваро Морато реализовал 11-метровый на 82-й минуте и сравнял счет – 2:2. А еще через четыре минуты Анхель Корреа вышел один на один с Нето и принес "Атлетико" победу – 3:2.

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