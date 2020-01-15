Вальверде выписали неожиданное наказание за фол, который спас "Реал" от поражения в Суперкубке

За грубый подкат, который не дал "Атлетико" выиграть, уругваец получил всего один матч дисквалификации

Спасительный фол Вальверде / Фото: Getty Images

Полузащитник мадридского "Реала" Федерико Вальверде получил крайне мягкое наказание за прямую красную карточку в финальном матче Суперкубка Испании с "Атлетико" (0:0, 4:1 по пенальти в пользу "Реала"). 21-летнему уругвайцу дали всего одну игру дисквалификации.

Фол Вальверде, который спас "Реал" от поражения в финале Суперкубка

Напомним, благодаря грубому фолу последней надежды на 115-й минуте поединка с "Атлетико" в Джидде Федерико Вальверде не дал форварду "матрасников" Альваро Морате выйти один на один с голкипером "Королевского клуба" Тибо Куртуа. Это спасло "Реал" от поражения в дополнительное время и позволило перевести выяснение отношений в серию пенальти, где команда Зинедина Зидана оказалась удачнее подопечных Диего Симеоне, завоевав престижный трофей.

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При этом, несмотря на жестокий подкат сзади против Мораты, именно Вальверде был признан лучшим игроком финального матча Суперкубка Испании.

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Обзор Суперкубка Испании "Реал" – "Атлетико"

За то нарушение, которым, по признанию Диего Симеоне, Федерико Вальверде выиграл финал Суперкубка Испании для "Реала", игроку присудили одноматчевый бан. Таким образом однофамилец экс-тренера "Барселоны" Эрнесто Вальверде пропустит лишь ближайший поединок Примеры против "Севильи", который состоится 18 января.

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