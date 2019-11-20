Ван Дейк, Роналду и Бейл: самая убийственная группа для сборной Украины на Евро-2020

В финальной части украинцы сыграют два матча с Бухаресте. В соперники может снова достаться Португалия

Тренер сборной Украины Андрей Шевченко / Фото: Instagram

Хотя жеребьевка финальной части Евро-2020 состоится 30 ноября, уже известно имя первого соперника команды Андрея Шевченко. Как мы писали, на Евро-2020 Украина точно сыграет с Голландией. Кроме того, стали известны даты и города, в которых сыграют "сине-желтые", а также наш возможный соперник по 1/8 финала. Им может стать Италия.

Итак, сборная Украины железно сыграет на Евро-2020 с Голландией, цвета которой защищает лучший футболист Старого Света, по версии УЕФА, Вирджил ван Дейк. Уже известно, что матчи команды Андрея Шевченко состоятся 14, 18 и 22 июня. Противостоять голландцам украинцы будут в Амстердаме, еще два поединка нашей сборной в группе С в финальной части чемпионата Европы примет Бухарест.

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Отметим, что, в случае выхода из группы с первого места, сборная Украины сыграет в 1/8 финала в Будапеште. Тогда как вторая строчка отправит украинцев проводить первый поединок плей-офф в Лондон против победителя квартета А, в котором в качестве сеяной команды выступает сборная Италии.

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Еще два оппонента украинской сборной станут известны 30 ноября во время жеребьевки Евро-2020. Один из этих соперников будет располагаться в третьей корзине (Турция, Португалия, Чехия, Швеция, Австрия), а другой – в четвертой корзине (Финляндия, Уэльс и четыре победителя стыковых матчей Лиги наций, среди которых может оказаться и Сербия).

Таким образом, несмотря на попадание в первую корзину по результатам сказочного отбора Евро-2020, в самой финальной части сборная Украины может получить убийственную группу: с Голландией, встреча с которой уже неизбежна, а также, не исключено, с действующим чемпионом Европы Португалией и ее звездой Криштиану Роналду – плюс с Уэльсом Гарета Бейла.

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Добавим, что в третьей корзине также имеется сборная Дании, но она в группу к сборной Украины попасть не может, поскольку автоматически отправится в группу "B", где в числе принимающих городов значится датский Копенгаген.

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