Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,6
26,14

Вандалы попытались отпилить ногу статуе Ибрагимовича

12 декабря, 19:40

Болельщики никак не могут простить выходку шведу

Златан Ибрагимович

Златан Ибрагимович / Фото: Reuters

Болельщики "Мальме" попытались отпилить ноги у статуи шведского нападающего "Лос-Анджелес Гэлакси" Златана Ибрагимовича.

Читайте также: Камень в огород Кличко: индийский комик взорвал интернет, спародировав Ибрагимовича

По данным источника, вандалы также обвязали шею статуи веревкой. Скорее всего, это было сделано, чтобы украсть памятник, когда он упадет. Из-за риска падения статуи полиция поставила вокруг нее забор.

Реклама

Создатель памятника Питер Линде призвал фанатов прекратить вандализм. Такой поступок фанатов, возможно, связан с тем, что 38-летний Ибрагимович стал совладельцем другого шведского клуба – "Хаммарбю

В тренде
Каштру: "Когда футбольный матч решается в таких ситуациях – это сложно"
Тренер "Шахтера" Луиш Каштру

Златан является воспитанником "Мальме". За основную команду "небесно-голубых" 38-летний нападающий выступал с 1999-го по 2001 год.

Как мы писали ранее, Ибрагимович собирается подарить себя "Милану" на юбилей. 38-летний экс-футболист "Лос-Анджелес Гэлакси" дал принципиальное согласие руководству "красно-черных". Подписание контракта Златана с бывшим клубом Андрея Шевченко ожидается в день 120-летия "Милана" – 15 декабря.

Смотрите, как забивает Ибрагимович

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

статуя Златан Ибрагимович

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Прогноз, расписание и результаты 16-го тура чемпионата Испании
Прогноз, расписание и результаты 16-го тура чемпионата ИспанииФутбол
"Шахтер" – "Аталанта": онлайн-трансляция Лиги чемпионовФутбол
Чемпионат Украины по футболу 17-й тур – расписание, результаты, таблица
Чемпионат Украины по футболу 17-й тур – расписание, результаты, таблицаЧУ по футболу
"Шахтер" – "Аталанта": где смотреть матч года для украинского чемпионаФутбол
"Золотой мяч" 2019 – онлайн церемонии награждения лучшего футболиста мираФутбол
Неймар и Мбаппе после потопа забивают
Неймар и Мбаппе после потопа забивают "канарейкам": результаты 16-го тура чемпионата ФранцииФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...