Вандалы попытались отпилить ногу статуе Ибрагимовича

Болельщики никак не могут простить выходку шведу

Златан Ибрагимович / Фото: Reuters

Болельщики "Мальме" попытались отпилить ноги у статуи шведского нападающего "Лос-Анджелес Гэлакси" Златана Ибрагимовича.

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По данным источника, вандалы также обвязали шею статуи веревкой. Скорее всего, это было сделано, чтобы украсть памятник, когда он упадет. Из-за риска падения статуи полиция поставила вокруг нее забор.

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Создатель памятника Питер Линде призвал фанатов прекратить вандализм. Такой поступок фанатов, возможно, связан с тем, что 38-летний Ибрагимович стал совладельцем другого шведского клуба – "Хаммарбю

Златан является воспитанником "Мальме". За основную команду "небесно-голубых" 38-летний нападающий выступал с 1999-го по 2001 год.

Как мы писали ранее, Ибрагимович собирается подарить себя "Милану" на юбилей. 38-летний экс-футболист "Лос-Анджелес Гэлакси" дал принципиальное согласие руководству "красно-черных". Подписание контракта Златана с бывшим клубом Андрея Шевченко ожидается в день 120-летия "Милана" – 15 декабря.

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