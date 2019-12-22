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Вандалы снова поиздевались над статуей Ибрагимовича: фанаты отпилили самую драгоценную вещь у шведа

22 декабря, 15:51

Златан очень сильно разозлил фанатов

Златан Ибрагимович

Златан Ибрагимович / Фото: Reuters

Статуя бывшего нападающего сборной Швеции Златана Ибрагимовича, которая находится в Мальме, вновь подверглась нападению со стороны вандалов.

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Хулиганы отпилили у скульптуры нос и мизинец на ноге, а также перекрасили ее в серебряный цвет. Не помог даже забор, установленный вокруг памятника после предыдущих нападений.

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Такой поступок фанатов, возможно, связан с тем, что 38-летний Ибрагимович стал совладельцем шведского клуба — "Хаммарбю".

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Ибрагимович — воспитанник "Мальме". Он выступал за клуб с 1999 по 2001 год. В составе клуба принял участие в 47 матчах и забил 18 мячей.

Ранее мы рассказывали, что вандалы попытались отпилить ногу статуе Ибрагимовича. Над памятником Златану Ибрагимовичу совершили очередной акт вандализма. Ванадалы, которыми, предположительно, были фанаты Мальме, пытались отпилить ноги статуе, а также обвязали шею веревкой.

Смотрите, на что еще способен Ибрагимович

Златан Ибрагмович продемонстрировал удар ниндзя Видео: Twitter

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статуя Златан Ибрагимович

Источник: Сегодня|Спорт

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