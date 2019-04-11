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VAR, автогол и "сухой" Месси: обзор матча "МЮ" – "Барселона" в Лиге чемпионов

Сегодня, 00:31

Голы и лучшие моменты первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов в Манчестере

Фото: AFP
VAR, автогол и "сухой" Месси: обзор матча "МЮ" – "Барселона" в Лиге чемпионов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/e5f/b62/5cae5fb6221aa.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/e5f/b62/5cae5fb6221aa.jpg Футбол Голы и лучшие моменты первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов в Манчестере

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Манчестер Юнайтед" на своем поле уступил "Барселоне" со счетом 0:1. Главным неудачником встречи стал защитник "Юнайтед" Люк Шоу – он стал автором автогола на 12-й минуте, а затем схлопотал "горчичник" и теперь пропустит ответную встречу в Испании. Мы проводили онлайн трансляцию "Манчестер Юнайтед" – "Барселона".

Кстати, "Манчестер Юнайтед" является лидером Лиги чемпионов по количеству голов в свои ворота – восемь раз англичане забивали сами себе.

Также стоит отметить, что лидер атак "Барселоны" не смог забить уже в 12-м матче четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов подряд. Правда, сегодня он записал на свой счет результативную передачу. А в первом тайме Смоллинг едва не сломал нос Лионелю, врезав ему локтем во время борьбы за мяч.

Интересно, что "Барселона" одержала четвертую победу над "МЮ" в Лиге чемпионов, но все они были добыты на разных стадионах – "Камп Ноу", "Стадио Олимпико", "Уэмбли" и теперь на "Олд Траффорд".

"Манчестер Юнайтед" – "Барселона" – 0:1
Гол: Шоу (12, аг)

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Смоллинг, Линделеф, Шоу, Янг, Погба, Фред, Мактомини, Диогу Далот (Лингард, 74), Рашфорд (Перейра, 84), Лукаку (Мартиаль, 68).

"Барселона": тер Стеген, Пике, Альба, Нелсон Семеду, Лангле, Артур (Серджи Роберто, 66), Бускетс (Аленья, 90), Ракитич, Коутиньо (Видаль, 65), Месси, Суарес.

Предупреждения: Бускетс (17), Шоу (19), Видаль (71), Лингард (76), Смоллинг (85).

Напомним, что в параллельном матче "Ювентус" и "Аякс" расписали мировую . На гол Криштиану Роналду хозяева поля ответили точным ударом Давида Нереса.

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Тег видео, Лига чемпионов, Барселона, Манчестер Юнайтед

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Сегодня|Спорт

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