VAR отобрал у "Реала" победу над "Барселоной" в "Эль Класико"

В Барселоне состоялось долгожданное "Эль Класико" между "Барселоной" и "Реалом". Команды должны были встретиться еще в октябре, но тогда поединку помешали протесты в столице Каталонии. Спустя почти два месяца команды все же встретились на поле, чтобы определить, кто на сегодняшний день сильнее. Мы провели онлайн матча "Барселона" – "Реал".

В первом тайме гости выглядели более предпочтительней, создав несколько опасных моментов у ворот хозяев поля. Что говорить, если каталонцы за 45 минут нанесли всего три удара, в то время как на счету "сливочных" было 12. Тем не менее, по-настоящему опасных моментов было всего два – по одному у каждой команды.

Сначала Казимиро пробивал головой после подачи углового, мяч с отскоком от газона летел в дальний угол, но с линии его головой вынес Жерар Пике. "Барселона" ответила похожим моментом, когда Месси пробивал по практически пустым воротам, но на выручку Куртуа пришел Серхи Рамос. Не зря же именно Пике и Рамоса нарисовали целующимися накануне "Эль Класико".

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Кстати, во втором тайме болельщики все же устроили небольшую акцию, забросав поле мячиками и помахав голубыми флажками.

А вот на поле ситуация не менялась. Команды не рисковали слишком открываться, поэтому атаки получались немногочисленными. Одна из таких атак "Реала" превратилась в гол Гарета Бейла, но он был отменен, а после использования системы VAR офсайд был подтвержден официально, хотя и был минимальным.

Больше опасных моментов команды создать не смогли, а потому "Эль Класико" так и завершилось нулевой ничьей. А в турнирной таблице "Барселона" и "Реал" продолжают делить между собой первое и второе места.

"Барселона" – "Реал" – 0:0

"Барселона": тер Стеген, Семеду (Видаль, 55), Лангле, Альба, Серджи Роберто, Ракитич, де Йонг, Пике, Суарес, Месси, Гризманн (Фати, 83).

"Реал": Куртуа, Менди, Варан, Рамос, Карвахаль, Кроос, Вальверде (Модрич, 80), Иско (Родриго, 80), Каземиро, Бэйл, Бензема.

Предупреждения: Ракитич (21), Суарес (40), Лангле (45), Каземиро (66), Бэйл (70), Иско (76), Рамос (78), Карвахаль (90).

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 БАРСЕЛОНА 17 11 3 3 43-20 36 2 РЕАЛ МАДРИД 17 10 6 1 33-12 36 3 СЕВИЛЬЯ 17 9 4 4 21-17 31 4 ХЕТАФЕ 17 8 6 3 26-16 30 5 АТЛЕТИКО 17 7 8 2 18-10 29 6 РЕАЛ СОСЬЕДАД 17 8 4 5 28-20 28 7 ВАЛЕНСИЯ 17 7 6 4 27-24 27 8 АТЛЕТИК 17 7 6 4 19-12 27 9 ГРАНАДА 17 7 3 7 24-22 24 10 ОСАСУНА 17 5 8 4 22-20 23 11 ЛЕВАНТЕ 17 7 2 8 22-26 23 12 БЕТИС 17 6 5 6 24-29 23 13 ВИЛЬЯРРЕАЛ 17 6 4 7 30-25 22 14 АЛАВЕС 17 5 4 8 18-24 19 15 ВАЛЬЯДОЛИД 17 4 7 6 14-20 19 16 ЭЙБАР 17 4 4 9 15-28 16 17 МАЛЬОРКА 17 4 3 10 18-30 15 18 СЕЛЬТА 17 3 5 9 14-25 14 19 ЛЕГАНЕС 17 2 4 11 12-28 10 20 ЭСПАНЬОЛ 17 2 4 11 12-32 10

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