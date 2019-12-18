VAR отобрал у "Реала" победу над "Барселоной" в "Эль Класико"

В Барселоне состоялось долгожданное "Эль Класико" между "Барселоной" и "Реалом". Команды должны были встретиться еще в октябре, но тогда поединку помешали протесты в столице Каталонии. Спустя почти два месяца команды все же встретились на поле, чтобы определить, кто на сегодняшний день сильнее. Мы провели онлайн матча "Барселона" – "Реал".
В первом тайме гости выглядели более предпочтительней, создав несколько опасных моментов у ворот хозяев поля. Что говорить, если каталонцы за 45 минут нанесли всего три удара, в то время как на счету "сливочных" было 12. Тем не менее, по-настоящему опасных моментов было всего два – по одному у каждой команды.
Сначала Казимиро пробивал головой после подачи углового, мяч с отскоком от газона летел в дальний угол, но с линии его головой вынес Жерар Пике. "Барселона" ответила похожим моментом, когда Месси пробивал по практически пустым воротам, но на выручку Куртуа пришел Серхи Рамос. Не зря же именно Пике и Рамоса нарисовали целующимися накануне "Эль Класико".
Кстати, во втором тайме болельщики все же устроили небольшую акцию, забросав поле мячиками и помахав голубыми флажками.
А вот на поле ситуация не менялась. Команды не рисковали слишком открываться, поэтому атаки получались немногочисленными. Одна из таких атак "Реала" превратилась в гол Гарета Бейла, но он был отменен, а после использования системы VAR офсайд был подтвержден официально, хотя и был минимальным.
Больше опасных моментов команды создать не смогли, а потому "Эль Класико" так и завершилось нулевой ничьей. А в турнирной таблице "Барселона" и "Реал" продолжают делить между собой первое и второе места.
"Барселона" – "Реал" – 0:0
"Барселона": тер Стеген, Семеду (Видаль, 55), Лангле, Альба, Серджи Роберто, Ракитич, де Йонг, Пике, Суарес, Месси, Гризманн (Фати, 83).
"Реал": Куртуа, Менди, Варан, Рамос, Карвахаль, Кроос, Вальверде (Модрич, 80), Иско (Родриго, 80), Каземиро, Бэйл, Бензема.
Предупреждения: Ракитич (21), Суарес (40), Лангле (45), Каземиро (66), Бэйл (70), Иско (76), Рамос (78), Карвахаль (90).
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|БАРСЕЛОНА
|17
|11
|3
|3
|43-20
|36
|2
|РЕАЛ МАДРИД
|17
|10
|6
|1
|33-12
|36
|3
|СЕВИЛЬЯ
|17
|9
|4
|4
|21-17
|31
|4
|ХЕТАФЕ
|17
|8
|6
|3
|26-16
|30
|5
|АТЛЕТИКО
|17
|7
|8
|2
|18-10
|29
|6
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|17
|8
|4
|5
|28-20
|28
|7
|ВАЛЕНСИЯ
|17
|7
|6
|4
|27-24
|27
|8
|АТЛЕТИК
|17
|7
|6
|4
|19-12
|27
|9
|ГРАНАДА
|17
|7
|3
|7
|24-22
|24
|10
|ОСАСУНА
|17
|5
|8
|4
|22-20
|23
|11
|ЛЕВАНТЕ
|17
|7
|2
|8
|22-26
|23
|12
|БЕТИС
|17
|6
|5
|6
|24-29
|23
|13
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|17
|6
|4
|7
|30-25
|22
|14
|АЛАВЕС
|17
|5
|4
|8
|18-24
|19
|15
|ВАЛЬЯДОЛИД
|17
|4
|7
|6
|14-20
|19
|16
|ЭЙБАР
|17
|4
|4
|9
|15-28
|16
|17
|МАЛЬОРКА
|17
|4
|3
|10
|18-30
|15
|18
|СЕЛЬТА
|17
|3
|5
|9
|14-25
|14
|19
|ЛЕГАНЕС
|17
|2
|4
|11
|12-28
|10
|20
|ЭСПАНЬОЛ
|17
|2
|4
|11
|12-32
|10
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