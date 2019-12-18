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VAR отобрал у "Реала" победу над "Барселоной" в "Эль Класико"

18 декабря, 22:58

Гранды испанского футбола разошлись миром на "Камп Ноу"

В Барселоне состоялось долгожданное "Эль Класико" между "Барселоной" и "Реалом". Команды должны были встретиться еще в октябре, но тогда поединку помешали протесты в столице Каталонии. Спустя почти два месяца команды все же встретились на поле, чтобы определить, кто на сегодняшний день сильнее. Мы провели онлайн матча "Барселона" – "Реал".

В первом тайме гости выглядели более предпочтительней, создав несколько опасных моментов у ворот хозяев поля. Что говорить, если каталонцы за 45 минут нанесли всего три удара, в то время как на счету "сливочных" было 12. Тем не менее, по-настоящему опасных моментов было всего два – по одному у каждой команды.

Сначала Казимиро пробивал головой после подачи углового, мяч с отскоком от газона летел в дальний угол, но с линии его головой вынес Жерар Пике. "Барселона" ответила похожим моментом, когда Месси пробивал по практически пустым воротам, но на выручку Куртуа пришел Серхи Рамос. Не зря же именно Пике и Рамоса нарисовали целующимися накануне "Эль Класико".

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Кстати, во втором тайме болельщики все же устроили небольшую акцию, забросав поле мячиками и помахав голубыми флажками.

А вот на поле ситуация не менялась. Команды не рисковали слишком открываться, поэтому атаки получались немногочисленными. Одна из таких атак "Реала" превратилась в гол Гарета Бейла, но он был отменен, а после использования системы VAR офсайд был подтвержден официально, хотя и был минимальным.

Больше опасных моментов команды создать не смогли, а потому "Эль Класико" так и завершилось нулевой ничьей. А в турнирной таблице "Барселона" и "Реал" продолжают делить между собой первое и второе места.

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"Барселона" – "Реал" – 0:0

"Барселона": тер Стеген, Семеду (Видаль, 55), Лангле, Альба, Серджи Роберто, Ракитич, де Йонг, Пике, Суарес, Месси, Гризманн (Фати, 83).

"Реал": Куртуа, Менди, Варан, Рамос, Карвахаль, Кроос, Вальверде (Модрич, 80), Иско (Родриго, 80), Каземиро, Бэйл, Бензема.

Предупреждения: Ракитич (21), Суарес (40), Лангле (45), Каземиро (66), Бэйл (70), Иско (76), Рамос (78), Карвахаль (90).

МКлубИВНПМячиОчки
1БАРСЕЛОНА17113343-2036
2РЕАЛ МАДРИД17106133-1236
3СЕВИЛЬЯ1794421-1731
4ХЕТАФЕ1786326-1630
5АТЛЕТИКО1778218-1029
6РЕАЛ СОСЬЕДАД1784528-2028
7ВАЛЕНСИЯ1776427-2427
8АТЛЕТИК1776419-1227
9ГРАНАДА1773724-2224
10ОСАСУНА1758422-2023
11ЛЕВАНТЕ1772822-2623
12БЕТИС1765624-2923
13ВИЛЬЯРРЕАЛ1764730-2522
14АЛАВЕС1754818-2419
15ВАЛЬЯДОЛИД1747614-2019
16ЭЙБАР1744915-2816
17МАЛЬОРКА17431018-3015
18СЕЛЬТА1735914-2514
19ЛЕГАНЕС17241112-2810
20ЭСПАНЬОЛ17241112-3210

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Барселона чемпионат Испании Реал Мадрид

Источник: Сегодня|Спорт

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