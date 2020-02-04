VAR топит "Монако": названа неожиданная причина неудач монегасков во Франции

Сеск Фабрегас и болельщики "Монако" / Фото: Twitter

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Вице-президент и генеральный директор "Монако" Олег Петров раскритиковал работу системы видеоповторов – VAR – в нынешнем сезоне, так как от нее страдают результаты монегасков. Ранее мы сообщали, что дубль Мбаппе помог "ПСЖ" разгромить "Монако".

"Я высказал свое мнение относительно системы VAR после матча в субботу, так как статистика показывает, что большую часть времени решения выносятся не в пользу нашего клуба. Я просто попросил, чтобы команду судили в справедливой форме", — цитирует крайне расстроенного Петрова пресс-служба "Монако".

Отметим, что "Монако", набрав 29 очков в 22 матчах чемпионата Франции и занимает 13-е место в турнирной таблице Лиги 1. Некогда грозные монегаски находятся в 11 очках от зоны вылета и в 10 очках от зоны стыковых матчей. От зоны еврокубков "Монако" отделяет 5 очков. В следующем туре, уже сегодня, команде предстоит сыграть с "Анже".

Ранее мы писали, что бывший игрок "Динамо" может вновь оказаться в чемпионате Франции. "Монако" вел переговоры о трансфере Юнеса Беланда, который ныне пребывает на контракте в "Галатасарае".

Смотрите также, как "Монако" был разбит "Лиллем" – 3:0

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