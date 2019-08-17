VAR украл у команды Зинченко победу над финалистом Лиги чемпионов

В центральном матче второго тура чемпионата Англии встречались "Манчестер Сити" и "Тоттенхэм". Поединок прошел на стадионе "Этихад" в Манчестере. В стартовый состав команды Хосепа Гвардиолы попал украинец Александр Зинченко. Мы проводили онлайн-трансляцию матча "МанСити" – "Тоттенхэм".

Первая половина игры прошла под диктовку хозяев поля. Уже на 8-й минуте "Сити" могли получить право на пенальти, но арбитр в спорном эпизоде не указал на точку. А на 20-й минуте счет в матче был открыт – Кевин де Брюйне сделал классную передачу на дальнюю штангу, а там никем не прикрытый Рахим Стерлинг точно пробил головой мимо голкипера.

Радость "Сити" продлилась недолго – чуть ли не в первой атаке в матче гости сравняли счет. Сделал это Эрик Ламела, решившись на удар метров с 30. Но удержать ничью хотя бы до перерыва "Тоттенхэм" не сумел. Снова в роли ассистента выступил де Брюйне, но на этот раз его передачу в штрафной замкнул Серхио Агуэро.

Второй тайм начался с атак "Сити", а забили гости. Героем эпизода стал вышедший секундами ранее Лукас Моура. Бразилец выиграл верховую борьбу в чужой штрафной во время углового и первым же касанием отправил мяч в сетку.

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"Сити" продолжил доминировать на поле и даже сумел забить еще один мяч, но повторилась история из матча этих команд в Лиге чемпионов – Габриэл Жезус после углового расстрелял ворота соперника, но перед этим мяч угодил в руку Ляпорту. Арбитр использовал систему видеопомощи арбитрам VAR и отменил взятие ворот.

Как арбитр и VAR украли победу у "Сити" в четвертьфинале Лиги чемпионов:

"Манчестер Сити" – "Тоттенхэм" – 2:2

Голы: Стерлинг (20), Агуэро (35) – Ламела (23), Моура (56)

"Манчестер Сити": Эдерсон, Зинченко, Лапорт, Отаменди, Уокер, Родри Эрнандес (Сильва, 78), Гюндоган, Бернарду Силва (Марез, 80), де Брюйне, Стерлинг, Агуэро (Габриэл Жезус, 66).

"Тоттенхэм": Льорис, Санчес, Уокер-Питерс, Роуз, Алдервейрелд, Уинкс (Лукас Моура, 56), Эриксен (Скипп, 90), Сиссоко, Ламела (Ло Чельсо, 85), Ндомбеле, Кейн.

Предупреждение: Стерлинг (26).

Как мы писали ранее, украинец из "МанСити" Зинченко стал виртуальным партнером Погба. Один из лучших друзей Андрея Шевченко Джейми Реднапп нашел место Александру в символической сборной первого тура английской Премьер-лиги.

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