"VAR в Испании помогает "Реалу", – утверждает скандальный президент "Барселоны"

В чемпионате Испании подходит к завершению очередной тур. В борьбе за лидерство ситуация в последние недели поменялась: "Реал" обошел "Барселону", оторвавшись уже на четыре очка. Вчера "Реал" обыграл "Атлетик" в гостях благодаря пенальти в 34-м туре чемпионата Испании. Однако это вызывает негативную реакцию в лагере главного конкурента мадридцев.

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Так президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу заявил, что система VAR систематически помогает мадридскому "Реалу", сообщает sport.ua со ссылкой на goal.com:

"Я смотрел матч "Реала" и "Атлетика" почти до второго тайма. У меня плохие впечатления, ведь у нас лучшая лига в мире, а VAR после коронавируса работает несправедливо. Это изменило некоторые результаты, и VAR всегда помогает одной и той же команде".

Какой команде, по мнению Бартомеу помогает система видеоповторов, можно не сомневаться. Конечно же – "Реалу". Особенно с учетом того, что в двух последних матчах подопечные Зидана победили со счетом 1:0 благодаря пенальти, которые реализовывал Серхио Рамос.

Ранее мы писали, что Рамос приносит "Реалу" победу над "Хетафе" и повторяет исторический рекорд.

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