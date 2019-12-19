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VAR в пользу Месси: обзор матча "Барселона" – "Реал" в чемпионате Испании

19 декабря, 00:36

Долгожданный поединок "Барселоны" и "Реала" завершился безголевой ничьей

Суперпоединок между "Барселоной" и "Реалом"в рамках перенесенного поединка 10-го тура чемпионата Испании завершился нулевой ничьей. Каталонцы немного больше владели мячом, но полностью проиграли "сливочным" в созидании. "Реал" нанес 17 ударов по воротам соперника, в то время как хозяева поля пробили лишь девять раз.

При этом у "Королевского клуба" точными оказались четыре мяча, а у каталонцев – только два. Еще один красноречивый статистический факт: "Реал" провел 134 атаки, 76 из которых несли угрозу воротам "Барселоны". Каталонцы же 96 раз угрожали воротам Куртуа, 42 из которых были опасными.

А в середине второго тайма случился эпизод, который еще долго будут обсуждать болельщики и эксперты. Гарет Бейл отправил мяч в сетку после передачи Ферлана Менди. Арбитр гол отменил из-за офсайда, но затем воспользовался системой VAR, которая подтвердила положение вне игры, но настолько минимальное, что с первого повтора его даже невозможно разглядеть.

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"Барселона" – "Реал" – 0:0

"Барселона": тер Стеген, Семеду (Видаль, 55), Лангле, Альба, Серджи Роберто, Ракитич, де Йонг, Пике, Суарес, Месси, Гризманн (Фати, 83).

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"Барселона" vs "Реал"

"Реал": Куртуа, Менди, Варан, Рамос, Карвахаль, Кроос, Вальверде (Модрич, 80), Иско (Родриго, 80), Каземиро, Бэйл, Бензема.

Предупреждения: Ракитич (21), Суарес (40), Лангле (45), Каземиро (66), Бэйл (70), Иско (76), Рамос (78), Карвахаль (90).

МКлубИВНПМячиОчки
1БАРСЕЛОНА17113343-2036
2РЕАЛ МАДРИД17106133-1236
3СЕВИЛЬЯ1794421-1731
4ХЕТАФЕ1786326-1630
5АТЛЕТИКО1778218-1029
6РЕАЛ СОСЬЕДАД1784528-2028
7ВАЛЕНСИЯ1776427-2427
8АТЛЕТИК1776419-1227
9ГРАНАДА1773724-2224
10ОСАСУНА1758422-2023
11ЛЕВАНТЕ1772822-2623
12БЕТИС1765624-2923
13ВИЛЬЯРРЕАЛ1764730-2522
14АЛАВЕС1754818-2419
15ВАЛЬЯДОЛИД1747614-2019
16ЭЙБАР1744915-2816
17МАЛЬОРКА17431018-3015
18СЕЛЬТА1735914-2514
19ЛЕГАНЕС17241112-2810
20ЭСПАНЬОЛ17241112-3210

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Источник: Сегодня|Спорт

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