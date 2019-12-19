VAR в пользу Месси: обзор матча "Барселона" – "Реал" в чемпионате Испании

Суперпоединок между "Барселоной" и "Реалом"в рамках перенесенного поединка 10-го тура чемпионата Испании завершился нулевой ничьей. Каталонцы немного больше владели мячом, но полностью проиграли "сливочным" в созидании. "Реал" нанес 17 ударов по воротам соперника, в то время как хозяева поля пробили лишь девять раз.

При этом у "Королевского клуба" точными оказались четыре мяча, а у каталонцев – только два. Еще один красноречивый статистический факт: "Реал" провел 134 атаки, 76 из которых несли угрозу воротам "Барселоны". Каталонцы же 96 раз угрожали воротам Куртуа, 42 из которых были опасными.

А в середине второго тайма случился эпизод, который еще долго будут обсуждать болельщики и эксперты. Гарет Бейл отправил мяч в сетку после передачи Ферлана Менди. Арбитр гол отменил из-за офсайда, но затем воспользовался системой VAR, которая подтвердила положение вне игры, но настолько минимальное, что с первого повтора его даже невозможно разглядеть.

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"Барселона" – "Реал" – 0:0

"Барселона": тер Стеген, Семеду (Видаль, 55), Лангле, Альба, Серджи Роберто, Ракитич, де Йонг, Пике, Суарес, Месси, Гризманн (Фати, 83).

"Реал": Куртуа, Менди, Варан, Рамос, Карвахаль, Кроос, Вальверде (Модрич, 80), Иско (Родриго, 80), Каземиро, Бэйл, Бензема.

Предупреждения: Ракитич (21), Суарес (40), Лангле (45), Каземиро (66), Бэйл (70), Иско (76), Рамос (78), Карвахаль (90).

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 БАРСЕЛОНА 17 11 3 3 43-20 36 2 РЕАЛ МАДРИД 17 10 6 1 33-12 36 3 СЕВИЛЬЯ 17 9 4 4 21-17 31 4 ХЕТАФЕ 17 8 6 3 26-16 30 5 АТЛЕТИКО 17 7 8 2 18-10 29 6 РЕАЛ СОСЬЕДАД 17 8 4 5 28-20 28 7 ВАЛЕНСИЯ 17 7 6 4 27-24 27 8 АТЛЕТИК 17 7 6 4 19-12 27 9 ГРАНАДА 17 7 3 7 24-22 24 10 ОСАСУНА 17 5 8 4 22-20 23 11 ЛЕВАНТЕ 17 7 2 8 22-26 23 12 БЕТИС 17 6 5 6 24-29 23 13 ВИЛЬЯРРЕАЛ 17 6 4 7 30-25 22 14 АЛАВЕС 17 5 4 8 18-24 19 15 ВАЛЬЯДОЛИД 17 4 7 6 14-20 19 16 ЭЙБАР 17 4 4 9 15-28 16 17 МАЛЬОРКА 17 4 3 10 18-30 15 18 СЕЛЬТА 17 3 5 9 14-25 14 19 ЛЕГАНЕС 17 2 4 11 12-28 10 20 ЭСПАНЬОЛ 17 2 4 11 12-32 10

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