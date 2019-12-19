VAR в пользу Месси: обзор матча "Барселона" – "Реал" в чемпионате Испании

Суперпоединок между "Барселоной" и "Реалом"в рамках перенесенного поединка 10-го тура чемпионата Испании завершился нулевой ничьей. Каталонцы немного больше владели мячом, но полностью проиграли "сливочным" в созидании. "Реал" нанес 17 ударов по воротам соперника, в то время как хозяева поля пробили лишь девять раз.
При этом у "Королевского клуба" точными оказались четыре мяча, а у каталонцев – только два. Еще один красноречивый статистический факт: "Реал" провел 134 атаки, 76 из которых несли угрозу воротам "Барселоны". Каталонцы же 96 раз угрожали воротам Куртуа, 42 из которых были опасными.
А в середине второго тайма случился эпизод, который еще долго будут обсуждать болельщики и эксперты. Гарет Бейл отправил мяч в сетку после передачи Ферлана Менди. Арбитр гол отменил из-за офсайда, но затем воспользовался системой VAR, которая подтвердила положение вне игры, но настолько минимальное, что с первого повтора его даже невозможно разглядеть.
"Барселона" – "Реал" – 0:0
"Барселона": тер Стеген, Семеду (Видаль, 55), Лангле, Альба, Серджи Роберто, Ракитич, де Йонг, Пике, Суарес, Месси, Гризманн (Фати, 83).
"Реал": Куртуа, Менди, Варан, Рамос, Карвахаль, Кроос, Вальверде (Модрич, 80), Иско (Родриго, 80), Каземиро, Бэйл, Бензема.
Предупреждения: Ракитич (21), Суарес (40), Лангле (45), Каземиро (66), Бэйл (70), Иско (76), Рамос (78), Карвахаль (90).
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|БАРСЕЛОНА
|17
|11
|3
|3
|43-20
|36
|2
|РЕАЛ МАДРИД
|17
|10
|6
|1
|33-12
|36
|3
|СЕВИЛЬЯ
|17
|9
|4
|4
|21-17
|31
|4
|ХЕТАФЕ
|17
|8
|6
|3
|26-16
|30
|5
|АТЛЕТИКО
|17
|7
|8
|2
|18-10
|29
|6
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|17
|8
|4
|5
|28-20
|28
|7
|ВАЛЕНСИЯ
|17
|7
|6
|4
|27-24
|27
|8
|АТЛЕТИК
|17
|7
|6
|4
|19-12
|27
|9
|ГРАНАДА
|17
|7
|3
|7
|24-22
|24
|10
|ОСАСУНА
|17
|5
|8
|4
|22-20
|23
|11
|ЛЕВАНТЕ
|17
|7
|2
|8
|22-26
|23
|12
|БЕТИС
|17
|6
|5
|6
|24-29
|23
|13
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|17
|6
|4
|7
|30-25
|22
|14
|АЛАВЕС
|17
|5
|4
|8
|18-24
|19
|15
|ВАЛЬЯДОЛИД
|17
|4
|7
|6
|14-20
|19
|16
|ЭЙБАР
|17
|4
|4
|9
|15-28
|16
|17
|МАЛЬОРКА
|17
|4
|3
|10
|18-30
|15
|18
|СЕЛЬТА
|17
|3
|5
|9
|14-25
|14
|19
|ЛЕГАНЕС
|17
|2
|4
|11
|12-28
|10
|20
|ЭСПАНЬОЛ
|17
|2
|4
|11
|12-32
|10
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